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Леди
Красота и здоровье
21 мая 18, 08:37
Диетологи рассказали, какой сок способствует похудению
вишневый сок
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Специалисты рассказали о полезных свойствах вишневого сока.

Американские диетологи констатировали, что одним из лучших для похудения напитков является вишневый сок.

Вишневый сок — наиболее полезный для человеческого организма продукт: он не только способствует похудению, но и положительно влияет на общее состояние за счет богатого витаминного состава. К такому заключению пришли научные специалисты из США, исследовавшие свойства сока в испытаниях на грызунах и людях.

"Вишневый сок содержит много антиоксидантов, способствует избавлению от лишних килограммов и снижению уровня холестерина в крови, что в свою очередь уменьшает риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Продукт достаточно эффективен при нарушении сна", — рассказали авторы научного проекта.

Полезные свойства вишневого сока обусловлены его насыщенностью витаминами и минералами: в составе вишни, в частности, присутствуют витамины А, С, В1, В2, РР, а также другие микроэлементы — йод, железо, фосфор и кальций.

В проводившихся до этого исследованиях вишневый сок проявлял себя как средство, способное облегчить боли в суставах.
telegraf.com.ua
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