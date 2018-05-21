Привычки, которые портят внешность

Все эти привычки, безусловно, для здоровья вредны. Но для женщины важно не только здоровье, но и внешность.





Существуют привычки вредные для красоты.

Портят внешность мимические морщины. А по какой причине они образуются? Из-за вредных привычек постоянно щурить глаза, хмуриться, морщить лоб. Чтобы не появились на лице ранние мимические морщины, придётся избавляться от подобных привычек, стараться не делать подобных мимических движений.

Раньше постоянно шли разговоры о том, что лёжа читать вредно, можно испортить зрение. Потом исследования показали, что такое чтение на зрение особо и не влияет. На зрение чтение лёжа, может быть, и не влияет, но вот складки на шее из-за этой привычки появятся гораздо раньше. Многие молодые женщины лёжа пользуются смартфоном. Это то же самое, что и чтение лёжа. Такая же вредная для красоты привычка.

Некоторые люди постоянно дотрагиваются до своего лица. А руки не всегда бывают идеально чистыми. Из-за этого на лицо могут попадать бактерии, которые вызывают появление прыщей.

Также вредно самостоятельно выдавливать прыщи. Этим действием можно травмировать кожу, оставив на ней некрасивые повреждения. Удалить прыщи можно в салоне красоты, или же просто дождаться, когда прыщи исчезнут сами.

Некоторые дамы думают, что покусывая губы, выглядят более чувственными. Губы от этого действия страдают, делаются некрасивыми – появляются на них трещинки или даже воспаления.

Также вредно и грызть ногти.





Очень вредно сидеть, положив ногу на ногу. Пережимание сосудов в ногах может привести к варикозу.



