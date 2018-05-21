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Леди
Красота и здоровье
21 мая 18, 10:53
5 ошибок применения солнцезащитного крема
солнцезащитный крем
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Порядочно потрудились, штудируя составы, читая отзывы, и принесли из магазина подходящий солнцезащитный крем? Не время расслабляться. Использовать средство нужно правильно.
Предлагаем вашему вниманию 5 наиболее частых ошибок в обращении с солнцезащитным средством.
 
1. Наносите солнцезащитный крем на пляже, удобно расположившись на шезлонге? Позаботиться о защите кожи следует заранее – ещё за 15-20 минут до выхода на солнце. Химические фильтры не начинают действовать моментально, потому в первые 20 минут кожа будет не защищена. 
 
2. Если пока вы нежитесь на песке или купаетесь, солнцезащитный крем лежит под прямыми лучами, не удивляйтесь, если в следующий раз обгорите и не вините в этом производителя. 
 
3. Защита кожи от солнца – дело не простое и хлопотное. Обновлять слой средства нужно с периодичностью в 2 часа. Химические фильтры окисляются в течение двух часов пребывания на солнце. Заметьте, речь не идёт о любых двух часах. Мы подчёркиваем – в течение двух часов пребывания на солнце подряд или суммарно за день. И обновлять слой средства придётся по прошествии этого времени. 
 
4. Солнцезащитный крем не обладает влагоустойчивостью. А потому защищать свою кожу приходится после каждого выхода из воды. Да, это доставляет немало хлопот родителям малышей, которые снуют с песка в море и назад, но для качественной защиты это необходимо. 
 
5. Перед пикником нанесли солнцезащитный крем, выровняли тон тональным средством, воспользовались пудрой и можете быть спокойны до конца дня? Отнюдь. Как уже было сказано в «Ошибке №3», по прошествии пары часов химические фильтры окисляются. При этом образуются вещества, которые вредны для кожи, и средство нужно удалить. А потому, придётся снимать весь макияж, наносить солнцезащитный крем и при желании снова браться за тональный и пудру.
 
Относитесь к своей коже трепетно и используйте SPF себе только во благо.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/

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