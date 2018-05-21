Как избавиться от двойного подбородка - советы экспертов

Кто бы мог подумать, что в юности, не уделяя внимания своей шее, подставляя ее навстречу солнечным лучам, не делая гимнастику для мышц шеи, мы так начинаем об этом жалеть спустя несколько лет, что перебирая всевозможные способы, никак не можем наверстать упущенное.





Однако не стоит падать духом, а следует просто разобраться в проблеме и определить причины появления второго подбородка.

Так, ведущие дерматологи утверждают, что причин образования двойного подбородка множество, среди которых самыми распространенными являются:

- Воздействие солнечных лучей (тепловые лучи в избытке разрушают химическую структуру волокон кожи, а это ослабляет упругость кожи шеи и нарушает ее гладкое состояние);

- Излишний жир и нарушенный обмен веществ в организме (чаще всего сочетаются два фактора - избыток жира и возрастное снижение мышечного тонуса, что приводит к дряблости кожи шеи);

- Малоподвижный образ жизни (в основном касается людей, ведущих сидячий образ жизни, малоподвижность, постоянно вниз опущенная голова, результатом чего является ослабление мышц шеи, а малоподвижность вызывает нарушение обмена веществ);

- Онкологические заболевания (в данном случае образование двойного подбородка становится лишь симптомом образования опухоли и более серьезных осложнений. Важный совет - не запускать ход течения заболевания и постоянно консультироваться со специалистом).

Нехирургический выход

Следует отметить, что двойной подбородок может быть и у молодых, и у людей более старшего возраста. А заниматься своим здоровьем и своей внешностью необходимо в любом возрасте. Без хирургического вмешательства избежать появления второго подбородка и избавиться от уже существующего вам помогут только:

Сброс веса. Учтите, второй подбородок образуется от лишнего жира, а не от ослабевших мышц. Поэтому займитесь аэробикой, фитнесом, следите за своим питанием, но главное, верните свой вес в норму.

Гимнастика для мышц шеи. Специальные упражнения помогут укрепить тонус мышц шеи и придать ей более подтянутый вид. Набор упражнений можно позаимствовать из системы йоги, пилатесса, художественной гимнастики и даже из разминки балерин.

Возьмите за правило меньше есть и больше двигаться. Употребляйте в пищу больше фруктов и кисломолочных продуктов, чаще бывайте на свежем воздухе, займитесь хотя бы простой ходьбой или небольшой пробежкой. Это способствует обмену веществ и вашему общему здоровью.

Избегайте прямых лучей солнца. Летом чаще используйте различные маски для кожи шеи и солнцезащитный крем. Они будут питать вашу кожу и не дадут солнцу разрушать белковые эластичные волокна эпидермиса.

Таким образом, последовав данным рекомендациям, вы сможете избежать образования двойного подбородка или убрать образовавшийся. Важную роль играет ваше желание быть красивой и подтянутой. А без усилий тут не обойтись!







