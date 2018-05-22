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Леди
Красота и здоровье
21 мая 18, 21:37
Это убивает! Названы самые опасные моющие средства
моющие средства
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Использование бытовых моющих средств может нанести колоссальный вред организму человека.
Львиная доля моющих средств содержит в своем составе большое количество химических соединений, которыми наполняется воздух в помещении после их использования.

"Основными вредными компонентами являются три составляющие. Первый - это хлорсодержащие вещества. Второй - ПАВы, поверхностно-активные вещества. Ну и фосфаты", - заявил торакальный хирург Юрий Межибовский.

По словам хирурга, постоянное применение этих средств повышает риск отравления для организма человека. Проникновение в кровь синтетически активных веществ влечет за собой ослабление иммунитета и поражение внутренних органов. Основными симптомами проникновения микрочастиц чистящих средств в организм являются раздражение слизистых, а также кашель. Следствием этого может стать развитие хронических аллергических, а также сердечно-сосудистых заболеваний, констатировал эксперт.

Особенно опасной, по мнению врача, является ароматизированная бытовая химия - приятные запахи, которые придают такой продукции ее производители, маскируют вредные для дыхательной системы вещества.

Источник: neskuchno-news.com
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