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Леди
Красота и здоровье
22 мая 18, 08:38
Весомые причины чаще есть помидоры
помидоры
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Никто не станет спорить с тем, что фрукты и овощи очень полезны для здоровья.
А одними из наиболее часто употребляемых ягод являются помидоры (все правильно, ботаники считают плоды томата многогнездными поликарпными ягодами!). Но все же большинство людей относят их к овощам. Как бы там ни было, ценность для здоровья этого полезнейшего растения сложно переоценить, отмечают диетологи.

Томаты состоят в основном из воды (95%), углеводов и клетчатки.

Кроме того, свежие помидоры являются богатым источником необходимых человеку витаминов и минералов, таких как витамин С, K1, В9 и калий. Еще томаты содержат такие полезные вещества, как ликопен, бета-каротин и нарингенин.

Помидоры почти всегда являются частью здоровой диеты. Некоторые исследователи предполагают, что частое употребление в пищу этого овоща снижает риск некоторых заболеваний. Ниже вы найдете информацию об удивительных преимуществах томатов, которые делают их незаменимыми для нашего организма.

1. Здоровье сердца

Полезные свойства помидоров давно используются в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с нехваткой ликопена. Исследования показывают, что низкие уровни ликопена и бета-каротина в крови связаны с повышенным риском сердечного приступа у мужчин. Потребление томатов может поднять уровень этих важных веществ.

Также считается, что употребление помидоров в пищу играет важную роль в профилактике атеросклероза.

2. Профилактика рака

Некоторые исследователи считают, что томаты снижают риск развития рака простаты.

3. Здоровая кожа

Помидоры благотворно влияют на кожу, а также могут защитить вас от солнечных ожогов.

4. Правильная работа пищеварительной системы

Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки томаты также являются отличной профилактикой запоров.

5. Борьба с артериальной гипертензией

Продукты, богатые калием (в том числе и помидоры), могут помочь вам в борьбе с гипертонией.

Источник: http://healthystyle.info
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