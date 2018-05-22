Опубликован прогноз магнитных бурь на июнь

В первый месяц лета ожидается напряженная геомагнитная обстановка





Прогноз магнитных бурь на июнь 2018 года поможет заранее подготовиться к всплескам солнечной активности и поберечь здоровье в начале лета.





Серьезные проявления солнечной активности наблюдаются уже с первых июня, а также в конце первого летнего месяца.





Слабая магнитная буря достигнет Земли уже 1 июня. А поднимется буря до уровня G2 2 июня. Ее шлейф будет тянуться на протяжении трех дней – 3, 4 и 5 июня однозначно будут ощутимы магнитные колебания. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.





Магнитные бури в июне 2018 года по числам





Магнитные колебания ожидаются 3, 4, 5, 6, 14, 30 числа.





Серьезные магнитные бури в июне возможны 1, 2, 13, 28, 29 числа.





Как известно, реакция организма на магнитные бури у каждого человека разная. Одни люди их спокойно переносят, а у других могут наблюдаться головные боли, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических болезней, бессонница, снижение работоспособности, повышение адреналина в крови, стрессы и даже депрессии.





Больше всего подвержены влиянию солнечных бурь те, кто находится под землей, в метро. При движении поездов образуется сверхнизкие магнитные поля, а в совокупностью с внешними, солнечными они вызывают проблемы с сердцем.





Также пассажиры самолетов, находящихся во время магнитных бурь в небе, абсолютно не защищены от вспышек нашего дневного светила.





Именно в дни магнитных бурь произошло самое большое количество авиакатастроф за всю историю полетов.



