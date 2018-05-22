Массаж для тела: виды и польза

Его тонизирующий, расслабляющий и даже лечебный эффект многие из нас не раз испытали на себе. А вот что нам могут предложить сегодняшние косметологи и массажисты, узнать было бы интересно. Условно разнообразие видов массажа можно разделить на четыре класса: спортивный, оздоровительный, моделирующий тело и лечебный массаж. МедикФорум собрал советы по всем видам массажа.





Спортивный массаж





Спортивный массаж (и его разновидность — шведский) практикуют в основном спортсмены. Он разогревает суставы и мышечные ткани — руки массажиста как бы проминают мышцы. Молочная кислота «забивает мышцу», поэтому цель спортивного массажа — снять застойные явления и размять загрубевшие мышцы. Быстрыми движениями снизу вверх разминают сначала ноги, затем, поднимаясь вверх, тело, руки и шею. Спортивный массаж поднимет тонус, взбодрит, особенно если вы неважно себя чувствуете. Оздоровительный массаж подходит всем без исключения. Он улучшает кровообращение и кожный покров. Он может быть тонизирующим, вызывающим раздражение поверхностных рецепторов и расслабляющим, успокаивающим, проводящимся с добавлением аромамасел.





Моделирующий массаж





В последнее время наибольшую популярность приобретает массаж моделирующий тело. Для восстановления иммунной системы лучшая процедура — лимфодренажный массаж. Вывод из тела лимфы улучшает кровообращение, особенно периферийных суставов, снимает отечность, очень полезен полным женщинам. Мягкие движения релаксационного характера проходят под музыку. Антицеллюлитный массаж поможет избавиться от рыхлой и покрытой «апельсиновой коркой» кожи.





Тщательная проработка отдельных зон — довольно болезненная процедура. Но синяки, которые останутся от щипков и разминании, со временем пройдут, а вместе с ними и целлюлит. Гидромассаж можно считать полезным для общего состояния здоровья, также он может носить и моделирующий характер. Водный массаж включает программы с использованием водорослей и эссенций: антистресс, похудение, реметрилизацию: восстановление солевого баланса. Воду для массажа специально обогащают воздухом, составляют различные смеси. Лечебные массажи применяются по особым случаям, на проблемные зоны или на воспаленные участки тела.





Назначают такой массаж в восстановительный период после операций, после болезни или родов.





Аппаратный массаж — новое слово в косметологии





С помощью французского прибора LPG вам сделают вакуумный массаж. Специальным шлангом с валиками активно прорабатываются мышцы, вызывая антицеллюлитный эффект. Массаж на аппарате Квантум — прогрессивная методика, основанная на воздействии тока. Его колебания с разной частотой заставляют мышцы сокращаться.





Получается своеобразная пассивная физкультура. При помощи отечественного аппарата Армоз, разработанного в Институте иммунологии, проводится расслабление мышц. В результате курса процедур улучшается кровообращение неподвижных отделов, суставов, лечатся мигрени, улучшается общее состояние. Независимо от выбранной программы рекомендованный курс массажа — 10—12 сеансов. Через какое-то время курс необходимо повторять или поддерживать достигнутый эффект разовыми, но регулярными процедурами.



