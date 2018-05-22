3 ошибки в приготовлении "правильного" салата

Далеко не каждый салат поможет сбросить лишний вес, хотя немало людей пребывают в полной уверенности, что к "диетическим блюдам" можно отнести и оливье, и мимозу.

Между тем, говорят диетологи, основные ошибки при приготовлении салатов вполне очевидны, и их можно легко избежать.

Ошибка 1. Большое количество соусов и заправок

В соусах и заправках слишком много жира, сахар и соли. К примеру, в двух столовых ложках сырного соуса, который часто используется в ресторанах быстрого питания, содержатся 228 калорий и 23 грамма жира.

Ошибка 2. Игнорирование жира

Людям свойственно впадать в крайности, и не заправлять салат маслом вообще – это вторая типичная ошибка при приготовлении этого популярного блюда. Дело в том, что именно жир способствует усвоению полезных человеческому организму нутриентов. А самой полезной заправкой является немного оливкового масла. Также хорошо использовать для заправки салатов лимонный сок или яблочный уксус.

Ошибка 3. Колбаса

Как известно, лучшее мясо для нашего человека – это колбаса, и многие добавляют ее уже не только в оливье, но и в другие салаты, где среди ингредиентов числится вареная курица. Немало людей считают, что между отварным филе и вареной колбасой нет практически никакой разницы и… сильно ошибаются! Диетологи непреклонны: добавлять в салат колбасу, а также жареные или маринованные овощи нельзя! Лучшими компонентами салата являются здоровые источники белка - бобовые, яйца, курица, рыба. Если рецептом предусмотрен сыр, лучшим вариантом будет фета: в ней не так много жира, как в желтых сырах, зато есть белок, витамины и минералы.