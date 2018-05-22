Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.74
USD
26.04
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
22 мая 18, 10:32
3 ошибки в приготовлении "правильного" салата
салат
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сделать салат полезным совсем несложно, но многие пренебрегают советами диетологов.

Далеко не каждый салат поможет сбросить лишний вес, хотя немало людей пребывают в полной уверенности, что к "диетическим блюдам" можно отнести и оливье, и мимозу.

Между тем, говорят диетологи, основные ошибки при приготовлении салатов вполне очевидны, и их можно легко избежать.

Ошибка 1. Большое количество соусов и заправок

В соусах и заправках слишком много жира, сахар и соли. К примеру, в двух столовых ложках сырного соуса, который часто используется в ресторанах быстрого питания, содержатся 228 калорий и 23 грамма жира.

Ошибка 2. Игнорирование жира

Людям свойственно впадать в крайности, и не заправлять салат маслом вообще – это вторая типичная ошибка при приготовлении этого популярного блюда. Дело в том, что именно жир способствует усвоению полезных человеческому организму нутриентов. А самой полезной заправкой является немного оливкового масла. Также хорошо использовать для заправки салатов лимонный сок или яблочный уксус.

Ошибка 3. Колбаса

Как известно, лучшее мясо для нашего человека – это колбаса, и многие добавляют ее уже не только в оливье, но и в другие салаты, где среди ингредиентов числится вареная курица. Немало людей считают, что между отварным филе и вареной колбасой нет практически никакой разницы и… сильно ошибаются! Диетологи непреклонны: добавлять в салат колбасу, а также жареные или маринованные овощи нельзя! Лучшими компонентами салата являются здоровые источники белка - бобовые, яйца, курица, рыба. Если рецептом предусмотрен сыр, лучшим вариантом будет фета: в ней не так много жира, как в желтых сырах, зато есть белок, витамины и минералы.

 
kp.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Массаж для тела: виды и польза
noimageОпубликован прогноз магнитных бурь на июнь
noimageПолезные перекусы, которые способствуют набору лишнего веса
noimageЭти продукты нельзя есть тем, кто страдает от изжоги
noimageВесомые причины чаще есть помидоры
Лента новостей