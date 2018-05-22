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Леди
Красота и здоровье
22 мая 18, 17:52
9 комнатных растений, которые считаются цветами вдов
цветы
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Комнатные растения не просто украшают наш интерьер, они привносят в наш дом особую атмосферу.

Издавна каждое растение народ связывал с определенными приметами, есть цветы, которые традиционно наделяют плохой аурой, называют мужегонами, монстрами, растениями вдов, и не советуют держать их дома.

Многие замечают, что некоторые комнатные растения очень хорошо приживаются в доме, обильно цветут, дают пышные сочные листья, а другие вянут, не выживают. Одни находят причину в неправильном уходе за комнатными растениями, другие видят в этом «тайные знаки» - значит, такое растение дома лучше не держать.


Согласно народным поверьям есть комнатные растения, которые наделены негативной энергетикой, способны приносить в дом несчастья, сулят одиночество и отгоняют женское счастье. Какие растения по народным приметам и суевериям называют «цветами безбрачия» и «цветами вдов» и не советуют женщинам держать в своих домах.

Фиалки


Суданская роза


Сциндапсус



Хойя



Циссус




Фикус




Монстера



Плющ




Традесканция




Верить народным приметам или нет – каждый решает для себя сам. Говорят, что наши мысли определяют нашу жизнь, и подмечено - во что человек верит, так с ним и происходит в жизни. Добра и счастливой семейной жизни вам! 

Источник: kolobok.ua

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