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Леди
Красота и здоровье
22 мая 18, 22:54
Салат красоты и молодости на завтрак: начните утро ярко
Салат красоты
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Что приготовить на завтрак – извечный вопрос. Узнав рецепт «Салата красоты и молодости», вы не будете задаваться этим вопросом.
Салат красоты приготовить очень просто, к тому же, меняя-добавляя ингредиенты каждый раз, вы будете получать новые вкусы, и салат не будет приедаться. «Салат красоты» не только питательный, но и полезный, он улучшает работу ЖКТ, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет сердечную мышцу, заряжает хорошим настроением на весь день.

У «Салата красоты и молодости» такая особенность: есть продукты, которые составляют основу салата, остальные компоненты можно добавлять по вашему вкусу, итак:



Основа «Салата красоты и молодости»: 5 стол. ложек овсяных хлопьев, 5 стол. ложек теплой кипяченой воды, 1 стол. ложка молока, 3 стол. ложки меда, горсть грецких орехов, несколько штук кураги.

Приготовление: с вечера залейте овсяные хлопья теплой водой и накройте – оставьте настаиваться на ночь. Утром добавьте мед, молоко, курагу и орехи, хорошо перемешайте. По желанию в салат можно добавлять любые фрукты, орехи, сухофрукты, ягоды.

Важно: старайтесь готовить салат из овсяных хлопьев не быстрого приготовления - в них остается очень мало полезных веществ.

Есть салат необходимо медленно, тщательно пережевывая.

Красоты вам, здоровья и молодости!
Источник: kolobok.ua/

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