Салат красоты и молодости на завтрак: начните утро ярко

Салат красоты приготовить очень просто, к тому же, меняя-добавляя ингредиенты каждый раз, вы будете получать новые вкусы, и салат не будет приедаться. «Салат красоты» не только питательный, но и полезный, он улучшает работу ЖКТ, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет сердечную мышцу, заряжает хорошим настроением на весь день.





У «Салата красоты и молодости» такая особенность: есть продукты, которые составляют основу салата, остальные компоненты можно добавлять по вашему вкусу, итак:













Основа «Салата красоты и молодости»: 5 стол. ложек овсяных хлопьев, 5 стол. ложек теплой кипяченой воды, 1 стол. ложка молока, 3 стол. ложки меда, горсть грецких орехов, несколько штук кураги.





Приготовление: с вечера залейте овсяные хлопья теплой водой и накройте – оставьте настаиваться на ночь. Утром добавьте мед, молоко, курагу и орехи, хорошо перемешайте. По желанию в салат можно добавлять любые фрукты, орехи, сухофрукты, ягоды.





Важно: старайтесь готовить салат из овсяных хлопьев не быстрого приготовления - в них остается очень мало полезных веществ.





Есть салат необходимо медленно, тщательно пережевывая.





Красоты вам, здоровья и молодости!



