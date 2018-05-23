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Красота и здоровье
23 мая 18, 09:23
Эксперты рассказали о пользе пальмового масла
пальмовое масло
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Считать пальмовое масло исключительно вредным – заблуждение, отмечают специалисты.
Пальмовое масло полезно для сердца и сосудов, а также обладает противовоспалительным действием.
 
Мнением о том, что не нужно полностью отказываться от пальмового масла, поделилась диетолог Оксана Скиталинская. Она считает, что использование пальмового масла может быть опасным только в тех случаях, когда им заменяют молочный жир, - например, используют такое масло в производстве продуктов, рецептура которых предполагает сливочное масло.
 
«Пальмовое масло почти втрое дешевле коровьего масла. Заменять жир из молочных продуктов пальмовым маслом действительно плохо, так как молочный жир содержит витамины А и Д, а также – полезные для мозга и кишечника бактерии», - сказала Оксана Скиталинская.
 
В то же время диетолог отметила: этот продукт бывает разным, и вред от пальмового масла зависит от степени его термообработки. Качественное пальмовое масло является источником полезнейших для организма веществ - каротиноидов, превращающихся в организме под действием ферментов в антиоксидантный витамин А. Каротиноиды придают маслу красновато-оранжевый оттенок, и такое красное пальмовое масло содержит в себе также витамины Е, D и К, кофермент Q10, фосфолипиды, магний и другие важные минеральные вещества.
 
Кроме того, в составе пальмового масла есть крайне полезные Омега-9 (олеиновая) и Омега-6 (линолевая) ненасыщенные жирные кислоты, а помимо них – еще и стеариновая, лауриновая, арахиновая, миристиновая кислоты и другие растительные липиды. Комплекс из кислот и витаминов оказывает благотворное действие на работу сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние  мышц, нормализует давление, укрепляет стенки сосудов, снижает риск тромбообразования и воспалительных процессов.
 
Поэтому употребление пальмового масла может служить отличной профилактикой сосудистых патологий - атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни и сердечной недостаточности, инсультов и инфарктов, убеждены многие врачи.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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