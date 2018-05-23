Названы лучшие продукты для очищения организма

Лимонный сок в этом рецепте появился совсем не случайно. В последние годы увеличилась тенденция выбирать средства натурального происхождения для заботы о своём здоровье.





Хотя они не так сильны, как медицинские препараты, они не имеют побочных эффектов, приносят большую пользу нашему организму и легко доступны каждому из нас.





Конечно же, существует много заболеваний, которые невозможно вылечить при помощи только натуральных средств. Но доказано, что некоторые ингредиенты помогают снять многие неприятные симптомы.





Среди них мы встретим и оливковое масло. Оно является источником полезных жиров и широко используется в кулинарии благодаря своей высокой питательной ценности.





Если в оливковое масло мы добавим лимонный сок, у нас получится эффективное домашнее средство с высоким содержанием питательных веществ, способное помочь в лечении многих инфекций и уберечь нас от развития осложнений.





Итак, какая же польза скрывается за этим рецептом?





Помогает справиться с запором





Приём этого средства натощак является отличным способом борьбы с запорами и другими расстройствами пищеварения.





Оливковое масло действует как натуральное слабительное, а лимонный сок успокаивает воспалительные процессы и улучшает перистальтику кишечника.





Также оно поможет вам, если вас беспокоят газы, вздутие живота или повышенная кислотность.





Очищает наш организм от токсинов





Как лимонный сок, так и оливковое масло способствуют очищению нашего организма.





Такая смесь позволяет очистить наш организм от токсинов и шлаков, нормализует работу печени и желчного пузыря, а также предохраняет наше тело от негативного воздействия свободных радикалов.





Снижает уровень холестерина





Содержащиеся в оливковом масле полезные жиры предохраняют наши артерии от формирования холестериновых бляшек.





Регулярное употребление оливкового масла позволяет снизить уровень «плохого» и повысить количество «хорошего» холестерина в крови, а также регулировать уровень триглицеридов.





Успокаивает боли в суставах





Столовая ложка свежего лимонного сока с оливковым маслом, принятая натощак, успокаивает воспалительные процессы в нашем организме. В результате ревматические боли и боли в суставах отступают.





Содержащиеся в этом средстве антиоксиданты нейтрализуют вред, наносимый окислительными процессами, и стимулируют выведение токсинов. Можно смело утверждать, что приём этого средства — натуральная форма профилактики заболеваний суставов.





Заботится о ногтях, коже и волосах





Это простое средство является отличной альтернативой защиты слабых, сухих и ломких ногтей.





Его нанесение непосредственно на ногти увлажняет ногтевые пластины, а нанесение на кутикулу — питает их.





Также стоит отметить его антисептические и вяжущие свойства. Это позволяет избежать появления различных проблем с кожей, в том числе и перхоти.





Борется с жировыми отложениями в области живота





Само по себе это средство не является жиросжигающим. Но благодаря ему страдающим полнотой людям становится легче сбросить вес.





Оно благотворно влияет на работу печени и желчного пузыря, а ведь именно эти органы играют главную роль в осуществлении метаболизма человека и расщеплении жиров.





Содержащиеся в нем жирные кислоты быстро приносят ощущение сытости, обладают мочегонными и противовоспалительными свойствами. Все это помогает нам похудеть.





Жирные кислоты стимулируют расщепление жира, накапливающегося в области живота. Также благодаря этому средству снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.





Улучшает кровообращение





Оливковое масло препятствует тромбообразованию и закупорке артерий, в результате наше кровообращение улучшается.





Употребление и местное нанесение оливкового масла стимулируют наше кровообращение и являются отличной профилактикой варикоза.





Нормализует артериальное давление





Содержащиеся в этом средстве антиоксиданты и минералы будут полезны страдающим гипертонией.





Приём смеси лимонного сока с оливковым маслом натощак улучшает сердечный ритм и стабилизирует артериальное давление.





Предохраняет нас от преждевременного старения





Одна столовая ложка этого натурального средства в день удовлетворяет потребность клеток нашего тела в антиоксидантах и питательных веществах, которые предохраняют наш организм от преждевременного старения.





Содержащийся в нем мощный антиоксидант витамин Е снижает вероятность возникновения заболеваний сердца и артрита, а также предохраняет нас от появления морщин.





Его полезные жиры и минералы благотворно воздействуют на здоровье печени, почек и органов пищеварения.





Как приготовить средство из лимонного сока с оливковым маслом?





Первым делом необходимо отметить, что это средство должно являться всего лишь дополнением нашей диеты, а не её основой.





Во избежание негативных реакций организма не рекомендуется превышать ежедневную дозировку этого средства — одну столовую ложку в день.





Ингредиенты: 1/2 столовой ложки оливкового масла (8 г.), 1/2 столовой ложки свежего сока лимона (5 мл.).





Приготовление





Перемешайте указанные ингредиенты и принимайте смесь за полчаса до завтрака.





Принимайте средство ежедневно или как минимум три раза в неделю.



