Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.57
USD
26.07
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
23 мая 18, 09:34
Как добиться тонкой талии - советы экспертов
фигура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Какая часть женского тела сводит всех мужчин с ума?
Как показали исследования ученых, это вовсе не грудь и даже не красивые женские ножки, а талия! И если изменить форму ног очень даже непросто, а увеличить размер груди можно только у пластического хирурга, то сделать тонкую талию – вполне реально.
 
Нужно только приложить к этому немного своих стараний и силы воли, каждый день делать комплекс упражнений для талии и живота, а также соблюдать разумную и сбалансированную диету. И тогда талия вашей мечты и восхищенные мужские взгляды «у вас в кармане».
 
Кроме того, как выяснилось, от объема талии зависит состояние здоровья человека. Если параметры превышают допустимую норму (для женщин обхват талии свыше 88 см, а для мужчин более 102 см), то это провоцирует развитие различных заболеваний, таких как диабет, серердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушение в обмене веществ. 
 
Как уменьшить объем талии? 
 
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки в стороны, руки опущены вдоль тела. Сделайте наклон вправо, задержитесь в этом положении несколько секунд, слегка пружиня, затем вернитесь в исходное положение. То же самое в другую сторону. Повторите упражнение 5-7 раз. Для усиления эффекта от упражнения возьмите в обе руки гантели весом 0,5-1 кг.
 
- Исходное положение, стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях на уровне груди. Выполнить разворот корпуса попеременно в каждую сторону 10 раз. Это же упражнение можно делать с гимнастической палкой, положив ее на плечи и обхватив слегка согнутыми руками.
 
- Примите исходное положение, лежа на левом боку, обопритесь на локоть левой руки, а правую – положите на пояс. Прямые ноги соедините вместе и поднимите их на 20-30 сантиметров от пола. Задержитесь в этом положении на 20 секунд и повторите упражнение 5 раз. Затем, то же самое на правом боку.  
 
- Сядьте на пол, ноги разведены в стороны. Сделайте наклон в правую сторону, стараясь через голову дотянуться левой рукой носка правой ноги. То же самое и в другую сторону, повторить 15-20 раз. Важно: во время этого упражнения ноги держите прямыми, не сгибая в коленях.
 
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Совершайте круговые движения верхней частью корпуса в каждую сторону по 5 раз. 
 
После этих упражнений обязательно нужно покрутить обруч в течение 10 минут. 



Источник: http://ladyhealth.com.ua/

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самые полезные продукты для крепких сосудов
noimageИзбавиться от угрей помогут эти проверенные рецепты
noimage5 советов для быстрого похудения
noimageЭти продукты становятся полезнее после термической обработки
noimageНазваны лучшие продукты для очищения организма
Лента новостей