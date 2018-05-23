Как добиться тонкой талии - советы экспертов

Как показали исследования ученых, это вовсе не грудь и даже не красивые женские ножки, а талия! И если изменить форму ног очень даже непросто, а увеличить размер груди можно только у пластического хирурга, то сделать тонкую талию – вполне реально.

Нужно только приложить к этому немного своих стараний и силы воли, каждый день делать комплекс упражнений для талии и живота, а также соблюдать разумную и сбалансированную диету. И тогда талия вашей мечты и восхищенные мужские взгляды «у вас в кармане».

Кроме того, как выяснилось, от объема талии зависит состояние здоровья человека. Если параметры превышают допустимую норму (для женщин обхват талии свыше 88 см, а для мужчин более 102 см), то это провоцирует развитие различных заболеваний, таких как диабет, серердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушение в обмене веществ.

Как уменьшить объем талии?

- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки в стороны, руки опущены вдоль тела. Сделайте наклон вправо, задержитесь в этом положении несколько секунд, слегка пружиня, затем вернитесь в исходное положение. То же самое в другую сторону. Повторите упражнение 5-7 раз. Для усиления эффекта от упражнения возьмите в обе руки гантели весом 0,5-1 кг.

- Исходное положение, стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях на уровне груди. Выполнить разворот корпуса попеременно в каждую сторону 10 раз. Это же упражнение можно делать с гимнастической палкой, положив ее на плечи и обхватив слегка согнутыми руками.

- Примите исходное положение, лежа на левом боку, обопритесь на локоть левой руки, а правую – положите на пояс. Прямые ноги соедините вместе и поднимите их на 20-30 сантиметров от пола. Задержитесь в этом положении на 20 секунд и повторите упражнение 5 раз. Затем, то же самое на правом боку.

- Сядьте на пол, ноги разведены в стороны. Сделайте наклон в правую сторону, стараясь через голову дотянуться левой рукой носка правой ноги. То же самое и в другую сторону, повторить 15-20 раз. Важно: во время этого упражнения ноги держите прямыми, не сгибая в коленях.

- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Совершайте круговые движения верхней частью корпуса в каждую сторону по 5 раз.

После этих упражнений обязательно нужно покрутить обруч в течение 10 минут.















