5 советов для быстрого похудения

1. Ешь каждые 2,5-3 ч. по 100-250 г, не больше. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна.





2. Углеводы можно и нужно употреблять до 16:00, но только сложные углеводы! Все фрукты и сухофрукты нужно есть до 12:00-14:00.





3. После 16:00 только белковая еда: курица, рыба, говядина, творог, кальмары, креветки, белок от яйца. Все это не идет в жир, а разгоняет обмен веществ.





4. Жиры тоже помогают ускорить обмен веществ - жиров должно быть не меньше за день 25-35 г.





5. Не занижай калории. Для хорошей работы обмена веществ нужно есть не менее чем на 1000 калорий в день.



