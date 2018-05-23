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Леди
Красота и здоровье
23 мая 18, 09:37
5 советов для быстрого похудения
Похудение
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Используй их каждый день.
1. Ешь каждые 2,5-3 ч. по 100-250 г, не больше. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна.

2. Углеводы можно и нужно употреблять до 16:00, но только сложные углеводы! Все фрукты и сухофрукты нужно есть до 12:00-14:00.

3. После 16:00 только белковая еда: курица, рыба, говядина, творог, кальмары, креветки, белок от яйца. Все это не идет в жир, а разгоняет обмен веществ.

4. Жиры тоже помогают ускорить обмен веществ - жиров должно быть не меньше за день 25-35 г.

5. Не занижай калории. Для хорошей работы обмена веществ нужно есть не менее чем на 1000 калорий в день.

Источник: https://www.cosmo.com.ua
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