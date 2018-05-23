Избавиться от угрей помогут эти проверенные рецепты

Причина – повышенная чувствительность организма к уровню полового гормона тестостерона, вследствие чего организм начинает вырабатывать лишнее количество кожного сала. Скопление избытка сала и отмерших клеток – прекрасная среда для размножения различных бактерий, что в свою очередь провоцирует развитие воспаления.





При угрях можно применять натуральные средства народной медицины.





Лопух большой. При заболеваниях кожи (нагноения, кожная сыпь, фурункулы, угри) пить теплым отвар корней (1 ст.л. на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.

Угревые участки смазывать настойкой корней (готовится в соотношении 1:10 на водке) 2-3 раза в день.





Одуванчик лекарственный. При угрях и фурункулах пить настой корня (1 ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по трети стакана 3-5 раз в день.





Орех грецкий. При угрях, гнойниках , лишаях, экземе, туберкулезе кожи протирать пораженные участки и делать примочки с отваром листьев (3-5 ст.л. измельченного сырья на 500 мл кипятка) 2-3 раза в день.





Эхинацея пурпурная. При угрях принимать настойку корней (готовится в соотношении 1:10 на 70% спирте) по 20-30 капель 3 раза в день, одновременно делать влажные компрессы с разведенной настойкой (20-60 капель на 100 мл воды).



