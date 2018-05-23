Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.57
USD
26.07
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
23 мая 18, 09:41
Избавиться от угрей помогут эти проверенные рецепты
лицо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Угри — прыщи на лице, шее, плечах. Угри часто появляются в юношеском возрасте.
Причина – повышенная чувствительность организма к уровню полового гормона тестостерона, вследствие чего организм начинает вырабатывать лишнее количество кожного сала. Скопление избытка сала и отмерших клеток – прекрасная среда для размножения различных бактерий, что в свою очередь провоцирует развитие воспаления.

При угрях можно применять натуральные средства народной медицины.

Лопух большой. При заболеваниях кожи (нагноения, кожная сыпь, фурункулы, угри) пить теплым отвар корней (1 ст.л. на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.
Угревые участки смазывать настойкой корней (готовится в соотношении 1:10 на водке) 2-3 раза в день.

Одуванчик лекарственный. При угрях и фурункулах пить настой корня (1 ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по трети стакана 3-5 раз в день.

Орех грецкий. При угрях, гнойниках , лишаях, экземе, туберкулезе кожи протирать пораженные участки и делать примочки с отваром листьев (3-5 ст.л. измельченного сырья на 500 мл кипятка) 2-3 раза в день.

Эхинацея пурпурная. При угрях принимать настойку корней (готовится в соотношении 1:10 на 70% спирте) по 20-30 капель 3 раза в день, одновременно делать влажные компрессы с разведенной настойкой (20-60 капель на 100 мл воды).

Источник: http://healthystyle.info
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самые полезные продукты для крепких сосудов
noimage5 советов для быстрого похудения
noimageКак добиться тонкой талии - советы экспертов
noimageЭти продукты становятся полезнее после термической обработки
noimageНазваны лучшие продукты для очищения организма
Лента новостей