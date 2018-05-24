Как уберечься от ранних морщин: советы косметологов

Ниже приведены 12 способов, которые помогут вам избежать морщин или замедлить их появление:





— Избегайте солнца.





Это – первейшее условие. Десятки исследований доказали влияние солнца на старение кожи. Наблюдения, которые велись за близнецами, показали, что воздействие солнечных лучей на человека более сильно, чем даже наследственность. Те из близнецов, которые ограничивали свое пребывание на солнце, имели меньше морщин и в общем выглядели моложе, чем их братья, обожающие быть на солнце.





— Пользуйтесь солнцезащитным кремом.





Если Вам необходимо выйти из дома в солнечный день, не пренебрегайте солнцезащитным кремом, – призывает Американская Академия дерматологов. Он не только поможет избежать появления морщин, но и защитит от рака кожи.





— Не курите.





Некоторые исследования дали противоречивые результаты, но большинство из них все-таки подтверждает, что курение старит кожу, так как высвобождает радикал, который разрушает коллаген и эластин – важные составляющие кожи. Исследования, проведенные на братьях, показали: тот, кто курит, предрасположен иметь кожу приблизительно на 40% более морщинистую и дряблую.





— Спите достаточно.





Дерматолог Yale, Nicolas Perricone, отмечает: «Когда мы спим недостаточно, наш организм вырабатывает излишний кортизон – гормон, который разрушает клетки кожи. При достаточном сне, напротив, организм человека выделяет гормон, помогающий коже оставаться упругой, эластичной и менее склонной к образованию морщин».





— Спите на спине.





Американская Академия дерматологии предупреждает, что, когда человек каждую ночь спит в одной и той же позе, это приводит к образованию на коже так называемых линий сна, которые не исчезают и после того, как человек встал с кровати. Сон на боку, к примеру, увеличивает число морщин на щеке и подбородке, а сон на животе приводит к образованию борозд на лбу. Чтобы избежать появления новых морщин, хорошо было бы спать на спине.





— Не щурьтесь. Наденьте очки.





Любое часто повторяющееся движение лица ведет к чрезмерной активности лицевых мышц, что вызывает образование под поверхностью кожи своеобразной канавки. Подобная канавка в конце концов превращается в морщину. Важным является и ношение солнцезащитных очков. Они оберегают кожу вокруг глаз и не дают Вам щуриться.





— Ешьте больше рыбы – особенно лосося.





Лосось является важным источником протеинов и омега-3 жирных кислот. Жирные кислоты хорошо питают кожу и помогают сохранить ее моложавость и уменьшить количество морщин.





— Употребляйте больше сои.





До сих пор большинство показателей является результатом исследований, проведенных на животных. Но выявлено, что некоторые свойства сои могут помочь излечить последствия чрезмерной солнечной радиации и защитить от нее. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале «European Journal of Nutrition» специалисты сообщают, что заменитель на основе сои после 6 месяцев употребления его в пищу улучшил кожную ткань.





— Пейте какао вместо кофе.





В исследовании, приведенном журналом «Nutrition» в 2006 году, говорится, что ученые обнаружили: какао содержит высокий процент двух диетических флавоноидов, которые защищают кожу от последствий солнечного облучения, улучшают циркуляцию кожных клеток, а также увлажняют кожу, делая ее более мягкой.





— Ешьте больше фруктов и овощей.





Разгадка – содержащиеся в них антиоксиданты. Они нейтрализуют вред, причиняемый свободными радикалами, и помогают коже выглядеть более юной и свежей.





— Пользуйтесь увлажняющими средствами.





Женщины так сильно увлекаются средствами против старения кожи, что зачастую игнорируют эффективность простого увлажняющего крема. После нанесения такого крема, однако, кожа выглядит намного лучше, а различные морщинки и бороздки на ней практически не видны.





— Не мойте лицо слишком горячей водой.





Согласно заявлениям дерматологов Университета Мэриленда, горячая вода отнимает у кожи ее естественные масла и влажность, которые защищают от морщин. При частом мытье этот естественный защитный слой разрушается, поэтому неплохо выбрать мыло, одновременно питающее кожу, либо подобрать специальное средство для умывания.



