Ученые рассказали, почему повышается холестерин

Недавнее исследование ученых из Швеции и США показало, что холестерин способен даже появляться в головном мозгу, становясь провокатором развития болезни Альцгеймера.





Ученые выделяют пять основных факторов, ведущих к опасному накоплению холестерина в организме, сообщает Багнет.





Недостаток половых гормонов. Ученые указывают на то, что компоненты холестерина участвуют в синтезе половых гормонов. С возрастом организмом производится все меньше таких гормонов. Соответственно, уровень холестерина, остающегося невостребованным для гормонального производства, начинает расти.





Дефицит витамина D. Такая нехватка важного для многих физиологических процессов витамина вредна, если у человека ослаблен кишечник. При здоровом активном кишечнике организм легче переносит даже этот дефицит.





Нехватка микроэлементов. Омега-3, йод, железо, витамины группы В и другие полезные микроэлементы способствуют сохранению уровня холестерина в норме, так как обеспечивают сбалансированную работу внутренних органов и кроветворения.





Злоупотребление сахаром. Исследования показывают, что молекулы сахара способны связываться с гемоглобином и менять структуру этого белка. Микроскопические частицы гемоглобина принимают форму, которая повреждает стенки сосудов, — в ответ организм усиливает синтез холестерина, играющего роль жировой смазки для защиты сосудистой ткани.





Другие факторы. Спровоцировать повышение уровня холестерина, по словам специалистов, могут наследственность, место жительства, стрессы, заболевания печени и кишечника, а также вредные привычки.



