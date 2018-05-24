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Леди
Красота и здоровье
24 мая 18, 08:21
Ученые рассказали, почему повышается холестерин
холестерин
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Названы основные десять причин повышения концентрации холестерина в крови.
Недавнее исследование ученых из Швеции и США показало, что холестерин способен даже появляться в головном мозгу, становясь провокатором развития болезни Альцгеймера.

Ученые выделяют пять основных факторов, ведущих к опасному накоплению холестерина в организме, сообщает Багнет.

Недостаток половых гормонов. Ученые указывают на то, что компоненты холестерина участвуют в синтезе половых гормонов. С возрастом организмом производится все меньше таких гормонов. Соответственно, уровень холестерина, остающегося невостребованным для гормонального производства, начинает расти.

Дефицит витамина D. Такая нехватка важного для многих физиологических процессов витамина вредна, если у человека ослаблен кишечник. При здоровом активном кишечнике организм легче переносит даже этот дефицит.

Нехватка микроэлементов. Омега-3, йод, железо, витамины группы В и другие полезные микроэлементы способствуют сохранению уровня холестерина в норме, так как обеспечивают сбалансированную работу внутренних органов и кроветворения.

Злоупотребление сахаром. Исследования показывают, что молекулы сахара способны связываться с гемоглобином и менять структуру этого белка. Микроскопические частицы гемоглобина принимают форму, которая повреждает стенки сосудов, — в ответ организм усиливает синтез холестерина, играющего роль жировой смазки для защиты сосудистой ткани.

Другие факторы. Спровоцировать повышение уровня холестерина, по словам специалистов, могут наследственность, место жительства, стрессы, заболевания печени и кишечника, а также вредные привычки.

Источник: http://healthystyle.info/
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