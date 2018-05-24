Самые опасные насекомые для отдыхающих на природе

Ученые рассказали, каких насекомых нужно опасаться отдыхающим на природе. В составленный экспертами список опасных насекомых вошли:





Клещи. 10% клещей являются переносчиками опасных заболеваний. Одним из самых известных недугов является поражающих нервную систему клещевой энцефалит, который иногда протекает настолько тяжело, что может привести к смертельному исходу. Для защиты от возможного нападения клещей специалисты рекомендуют надевать в походах на природу закрытую обувь, светлую одежду с длинными рукавами, носки и брюки, а также пользоваться репеллентами. После прогулки нужно обязательно осмотреть свое тело, а также волосистую часть головы.





Слепни. Укус слепня также может стать причиной опасного недуга, в частности, такого как полиомиелит. Защитой от слепней на природе может стать закрытая одежда, а также средства-репелленты с большим процентом диметилфталата и диэтилтолуамида, отмечают эксперты.





Муравьи. Для защиты от муравьиных укусов главное не оказаться в месте дислокации этих насекомых. Имейте в виду, такие укусы могут заражать людей брюшным тифом и холерой, — поэтому муравейники лучше все же обходить стороной.





Блохи. На человека они могут попасть после контакта с бродячим животным. Укусы блох, помимо дискомфорта и зуда, могут «наградить» аллергией, а также червями-паразитами.





Оводы. Похожие на крупных мохнатых мух оводы стремятся откладывать личинки внутри других организмов. Эти личинки при своем развитии разрушают ткани внутренних органов и слизистые оболочки организма. По словам специалистов, при встрече человека со слепнем наиболее уязвимыми считаются нос, глаза и глотка.



