Мезотерапия лица и тела: польза и риски

Суть процедуры заключается в подкожном введении препаратов, в которых содержатся необходимые организму биологически активные вещества. Отличительной особенностью процедуры является индивидуальный подход и комплексное решение проблем с кожей. Врач-косметолог назначает процедуру в зависимости от состояния кожи пациента, подбирая для него препараты, которые поспособствуют достижению желаемого результата и не навредят здоровью.





Что нужно знать о мезотерапии?





Во время процедуры используются только те препараты, которые успешно прошли государственную сертификацию качества. Данные препараты должны быть обязательно одобрены для использования Минздравом РФ. Комплексное воздействие биологически активных веществ помогает добиться следующих результатов:





- мезотерапия лица и тела избавляет пациента от глубоких морщин, дряблости и сухости кожи, помогает освежить цвет лица;





- данная процедура решает проблемы с любыми видами сосудистых патологий лица и тела;





- с помощью мезотерапии можно полностью избавиться от угрей, прыщей и прочих неприятностей на коже;





- во время процедуры снижается тонус кожи;





- после процедуры заметно уменьшаются растяжки на любых частях тела, а также проявления целлюлита;





- процедура мезотерапии может предотвратить выпадение волос.













Как видно, мезотерапия лица является очень эффективной процедурой, которая поможет выглядеть заметно лучше, моложе, свежее. Воздействие биологически активных препаратов приводит к улучшению подкожного кровообращения, удалению излишних жировых отложений, стимуляции метаболических процессов в организме, улучшению регенерации, выведению лишней жидкости.





Мезотерапия действует довольно быстро, так как препараты вводятся именно в проблемные места лица или тела. Действие препаратов активизируется в проблемных зонах и способствует получению заметного эффекта уже после первой процедуры. Также эффект сохраняется на длительное время, ведь препараты, введенные под кожу, накапливаются в организме и постоянно оказывают благоприятное воздействие на проблемные участки. В современных салонах красоты и косметологических клиниках цены на мезотерапию лица являются довольно демократичными. Средняя стоимость процедуры для одной проблемной зоны составляет около двух тысяч рублей, однако она может отличаться в разных клиниках и в разных регионах.





Мезотерапия лица гиалуроновой кислотой





В современной косметологии используются различные препараты для мезотерапии лица, среди которых наиболее популярной является гиалуроновая кислота. Это натуральный препарат, который одобрен Министерством здравоохранения РФ для применения в косметологических салонах. Гиалуроновая кислота уже содержится в нашем организме, являясь основным компонентом соединительной ткани и синовиальной жидкости, а также стекловидного тела внутри глаза. Содержится гиалуроновая кислота также и в костях, яйцеклетках, клапанах сердца. Это вещество служит в нашем организме для связывания жидкости в межклеточных пространствах, способствуя сопротивлению тканей к сжатию.





Гиалуроновая кислота сегодня используется во многих салонах красоты и косметологических центрах для того, чтобы помочь пациентам выглядеть моложе и быть увереннее в себе. Для получения эффекта омоложения используются инъекции гиалуроновой кислоты, которая может быть двух видов. Первый вид – это полностью натуральные препараты, полученные из тканей животных. Второй вид препаратов для инъекций – это синтезированные средства. Преимуществом второго типа препаратов является наличие определенного молекулярного состава, который является наиболее оптимальным для использования в мезотерапии. Все препараты, которые используются для мезотерапии, являются гипоаллергенными и абсолютно безвредными для здоровья человека.





Какие проблемы позволяет решить мезотерапия лица гиалуроновой кислотой? Прежде всего, это проблема преждевременного старения кожи из-за неправильного ухода и неправильного питания. Дело в том, что после 28 лет у человека в организме происходит снижение уровня естественной гиалуроновой кислоты, что приводит к снижению тонуса кожи и появлению первых морщин. В результате кожа становится менее эластичной и упругой, начинается процесс ее старения. В этом случае такие препараты как кремы или маски для лица не могут дать необходимого эффекта, поэтому многие обращаются за помощью к косметологам.













Чем полезна гилауроновая кислота?





Косметологи обладают полным арсеналом средств, с помощью которых можно продлить свою молодость и улучшить здоровье. Именно у них можно купить инъекции гиалуроновой кислоты для проведения процедуры мезотерапии лица или тела. Таких препаратов огромное множество, и каждый из них решает определенный спектр проблем. Какие-то препараты способствуют повышению упругости и эластичности кожи, какие-то обладают лимфодренажным эффектом, какие-то способны быстро избавлять от морщин и так далее. Врач-косметолог выбирает необходимый для пациента препарат или группу препаратов, после чего приступает к лечению.





Во время процедур инъекции гиалуроновой кислоты вводятся под кожу при помощи тоненькой иголочки. Глубина составляет около 0,4 мм. Аппаратная мезотерапия предполагает использование специальных аппаратов – инжекторов. Не только активное вещество, но и сами иглы во время процедуры оказывают полезное воздействие. Проникновение игл под кожу помогает улучшать циркуляцию крови, заставляет иммунную систему лучше работать.













Чем опасна мезотерапия?





Конечно, такие инъекции не проходят полностью безболезненно. Данная процедура имеет несколько побочных эффектов, которые быстро проходят. В первую очередь, это небольшие синяки на коже. Воздействие некоторых препаратов может вызвать небольшие болевые ощущения, покраснения и припухлости на местах уколов.





Мезотерапия лица и тела может стать прекрасным способом обмануть свой возраст. Эту процедуру можно провести в большом количестве салонов красоты, где оказываются услуги врачей-косметологов. В каждом салоне стоимость инъекции различна. Это зависит от типа препарата, производителя и эффективности воздействия на организм. В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом. Он поможет подобрать комплекс подходящих препаратов и объявить вам его стоимость.





Мезотерапия гиалуроновой кислотой – один из самых эффективных методов борьбы с возрастными изменениями кожи. Поэтому сегодня инъекции можно купить практически в каждом салоне красоты. Выбор препаратов у каждого салона различный, каждый врач-косметолог, как правило, использует свой набор лекарственных средств для проведения процедуры мезотерапии.





Из-за высокой конкуренции на рынке салоны красоты и косметологические центры стараются сделать инъекции гиалуроновой кислоты более приемлемыми для широкого круга людей в плане цены. Сегодня уход за собой и поддержание своей красоты уже обходится не в такие баснословные суммы, как это было несколько лет назад. Поэтому не стоит бояться идти к косметологу, ведь постоянный уход за собой – это залог молодости, здоровья и красоты.



