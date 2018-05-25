Основные правила питания для эффективного похудения

Если думаете, что похудеть можно только в том случае, если вы сократите количество потребляемых порций или откажетесь от еды на какое-то время вообще, вы глубоко ошибаетесь. На самом деле, для того чтобы похудеть есть просто необходимо.





Первое, что вам необходимо сделать – это провести серьёзную подготовку, проанализировать, что и в какое время вы едите. Для этого приготовьте блокнот и ручку и в течение нескольких дней записывайте буквально всё, что вы съели и в котором часу.





Многие очень удивляются результатам подобного эксперимента. Оказывается, они так много съели за день, что при подсчёте калорий выходит серьёзная «лошадиная» доза.





Теперь, имея перед собой результаты проделанной работы, продумайте своё меню на ближайшие несколько дней. При этом вам необходимо брать в расчёт питательную ценность продуктов. Кроме того, для того чтобы худеть правильно, необходимо питаться минимум пять раз в день.





Основные приёмы пищи – это завтрак, обед и ужин, а также два промежуточных захода между основными приёмами.





Самый важный приём пищи в правильном питании для похудения – обед, питательная ценность которого должна составлять 40% всего дневного рациона. Остальные распределяются приблизительно следующим образом: 20% – завтрак, по 15% – второй завтрак и полдник, и ужин, всего лишь 10%.





Что из продуктов вы должны употреблять ежедневно? Фрукты и овощи, которые можно употреблять как в виде основных блюд, так и промежуточных. Белок должен быть в вашем рационе обязательно. Мясо, яйца и рыба, но не более 200г в сутки.





Кисломолочные продукты: кефир – 1% жирности, творог не жирный, ряженка. Крупы, особенно гречка и овсянка. Пейте как можно больше воды. Наш организм не всегда может отличить голод от жажды. В большинстве случаев мы фактически заедаем жажду.





Возьмите себе на вооружение: вместо печенья, булочек и конфет от которых наш вес потихоньку увеличивается, покупайте орехи и сухофрукты. Много вы их съесть не сможете, зато голод утолите намного быстрей.



