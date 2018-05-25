Читайте дальше, чтобы узнать, как раз и навсегда избавиться от перхоти.





Причины появления перхоти.





Перхоть - отбрасывание мертвых клеток кожи. Причиной появления перхоти может стать реакция организма на грибок, называемый малассезия (malassezia), который содержится в волосяных фолликулах, что приводит слишком быстрому выпадению и обновлению волос. Перхоть также может быть вызвана типом экземы или псориаза. Перхоть является довольно распространенным явлением у детей, подростков и взрослых.





Симптомы перхоти.





Если у вас или вашего ребенка есть перхоть, распространенными симптомами данного состояния могут быть очень сухая и зудящая кожа головы. В волосах и на темной одежде вы увидите много крошечных белых хлопьев мертвой кожи. Перхоть очень редко встречается у маленьких детей - чаще всего она появляется в период полового созревания в подростковом возрасте и снижается в зрелом возрасте.





Когда нужно обратиться к врачу.





Так как перхоть – очень редкое явление для маленьких детей, вы должны отвезти малыша врачу для медицинского осмотра, особенно если перхоть у ребенка сопровождается зудом, покраснениями и выпадением волос. Также обязательно посетите кабинет врача, если: перхоть не улучшается через 2-3 недели при использовании описанной ниже процедуры; ребенок или взрослый имеет грубые шелушащиеся пятна в волосистой части головы (это может быть первым признаком псориаза); ребенок продолжает царапать кожу головы, несмотря на лечение; у ребенка или взрослого с перхотью появилась сыпь на теле.





Лечение перхоти





Вы можете контролировать перхоть, регулярно используя лечебный шампунь для мытья волос, например: 2% крем-шампунь серии «Кетоконазол»; шампунь на основедисульфида селена; шампунь, в состав которых входит каменноугольный деготь. Нанесите шампунь на кожу головы и оставьте в контакте с кожей на пять минут, затем хорошо смойте проточной водой. После мытья волос расчешите и очистите волосы от омертвелых клеток (но не слишком тщательно, так как этот процесс может раздражать кожу головы). Как только количество перхоти начнет уменьшаться, сократите использование лечебного шампуня. Например, вы можете поочередно использовать обычный и лечебный шампунь для мытья волос. Вы также можете продолжать использовать лечебный шампунь в профилактических целях, чтобы предотвратить повторное появление перхоти.



