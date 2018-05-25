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Леди
Красота и здоровье
25 мая 18, 08:28
Полезные продукты, опасные при еде натощак
йогурт
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По мнению ученых, полезные продукты, съеденные на голодный желудок, в лучшем случае не дадут эффекта полезности для организма, — но также могут привести к неприятным последствиям.
Йогурты. Молочнокислые продукты полезны прежде всего своими бактериями. Но при еде натощак йогурт или кефир не принесут никакой пользы, так как содержащаяся в желудке соляная кислота уничтожит их бактерии, приводится мнение специалистов в журнале Домашний Очаг.

Помидоры. Их употребление на пустой желудок повышает его кислотность из-за большого содержания дубильных веществ в составе помидоров. Следствием такого процесса может стать развитие болезней органов ЖКТ — гастрита, панкреатита, колита.

Бананы. Попав в пустой желудок, эти фрукты вызывают резкое повышение уровня магния, что может неблагоприятно сказаться на работе сердца.

Груши. В грушах слишком высоко содержание грубых волокон. В целом для пищеварения это даже хорошо, но есть натощак груши опасно – избыток волокон способен травмировать слизистую желудка.

Цитрусовые. Насыщенные кислотами цитрусовые плоды могут спровоцировать банальную изжогу, а также гастрит.

Кофе. Этот напиток – стимулятор для желудка, заставляющий его производить больше кислоты. Привычка пить кофе натощак серьезно повышает риск изжоги и повреждений слизистой желудка, а, кроме того, ведет к снижению производства серотонина, что способствует появлению депрессивных состояний.

Источник: https://newsyou.info
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