Аптечка: популярные лекарства, которые приносят вред

Популярную медицинскую присказку: «в ложке лекарство, в чашке – яд» слышали, пожалуй, все. Но далеко не все знают, что даже если строго соблюдать дозировку, правила хранения и не превышать срок годности, с некоторыми лекарствами надо быть, очень, очень осторожными.И что самое опасное, многие из этих лекарств мы храним в домашних аптечках. И принимаем при недомоганиях. С какими таблетками и каплями надо быть особенно осторожными?

АНАЛЬГИН, ИБУПРОФЕН, ПАРАЦЕТАМОЛ

…и другие нестероидные противовоспалительные средства. Они снимают боль, снижают жар – и потому мы стараемся держать их под рукой и часто принимаем.Между тем все эти препараты способны плохо повлиять на слизистую оболочку желудка, вызывая гастриты и язвы и способны даже провоцировать желудочное кровотечениеАнальгин при длительном применении вызывает анемию, Ацетилсалициловая кислота снижает свертываемость крови, что может быть причиной кровотечений, Индометацин влияет на нервную систему и способен спровоцировать галлюцинации.

КАПЛИ ДЛЯ НОСА

В первую очередь речь идет о спреях и каплях, обладающих сосудосуживающими свойствами. Если применять их длительное время (больше пяти дней), возможны такие неприятные последствия как головокружение и головные боли – из-за суживания сосудов головного мозга.Особенно опасны такие препараты для детей: слишком длительное применение может привести к судорогам, потере сознания и даже коме

МОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Вместе с излишней жидкостью эти препараты выводят из организма важные электролиты – например, калий. А его недостаток может вызвать слабость, боли в различных группах мышц, перебои в сердце. Так же большая доза диуретика может вызвать резкое падение давления, и, как следствие, обморочное состояние, головные боли.

АСПИРИН

Этот препарат современные врачи назначают не для лечения простуды, а для профилактики инфаркта и инсульта у пациентов с заболеваниями сердца.Но аспирин действует на эпителий стенки желудка, почек, матку, сосуды, а также оказывает негативное влияние на печень.На фоне длительного постоянного приема аспирина могут появиться эрозии и язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке.

ФИТОПРЕПАРАТЫ И ЛЕКАРСТВА С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ

При траволечении нас подстерегает сразу две опасности. Во-первых, запросто можно не угадать с дозировкой – ведь содержание активного вещества и тем более его предельные дозы мы можем определять в лучшем случае «на глазок».А, во-вторых, многие забывают о том, что лекарственные травы способны усиливать или ослабевать действие других лекарственных препаратов, тем самым сильно изменяя их эффективностьНапример, золотой корень ни в коем случае нельзя применять при гипертонических кризах и резко выраженных симптомах неврологических заболеваний, черноплодную рябина — при повышенной свертываемости крови, гастритах и язвенной болезни желудка, а зверобой «отменяет» действие гормональных препаратов.