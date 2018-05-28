Как снять зуд от комариных укусов?





"Антикомариная" аптечка - Перед отъездом надо проконсультироваться с врачом, - говорит дерматолог Наталья Заторская.





- Хорошо, если в вашей "антикомариной" аптечке будут какие-либо космецевтики (лечебно-профилактическая косметика): "Спасатель", "Боро плюс" и другие. "В составе космецевтиков нет веществ, которые могут быть противопоказаны грудным детям или беременным женщинам. Зато они содержат термальную воду и микроэлементы, такие как цинк, купрум и другие, которые снимают зуд, предотвращают инфицирование и способствуют заживлению", - комментирует дерматолог.





- Еще один вполне безопасный, но действенный вариант – гомеопатические кремы, но специалисты предупреждают: покупать их надо не на рынке, а в аптеке, и желательно, после консультации с врачом.





- Если вы обладатель чувствительной кожи и укусы комаров и мошек вызывают у вас сильные и подолгу не проходящие раздражения, нужно заранее, до поездки на природу подобрать себе местное гормональное средство: специалисты порекомендуют то, что подходит именно вам, в зависимости от вашего типа кожи и от свойственных вам аллергических реакций:





- Бояться применять гормональные кремы ни в коем случае не надо! Все подобные средства сертифицированы – никакого вреда организму при местном краткосрочном применении (от 2 до 10 дней) они не нанесут! – уверяет Наталья Загорская.





- На сегодняшний день есть даже такие средства, которые разрешены беременным и грудничкам. Единственное условие – гормональный препарат вы должны подбирать себе обязательно вместе с врачом!





Спасаемся подручными средствами





1. К месту укуса можно приложить обычный лед, который действует как "местная анестезия" и снимает припухлость.





2. Хорошо помогают содовые примочки: делаете раствор соды (1-2 чайные ложки на стакан воды), наносите на бинт или марлю и прикладываете к месту укуса или просто смазываете им пораженные участки.





3. Снять навязчивый зуд от укусов мошки поможет слабый уксусный раствор: 9% уксус разведите с водой в соотношении один к трем и протирайте им места укусов.





4. Также спасают от зуда борный или салициловый спирт, настойки календулы, корвалола или валокардина – но подобные методы больше подходят для взрослых.





5. Хорошо успокаивает кожу и унимает зуд кефир или сметана.





6. Отличным средством при укусах комаров и мошек считается масло чайного дерева. Оно обладает противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, борется с отеками и зудом.





7. Чайные пакетики помогут убрать припухлости от укусов, поскольку танин, содержащийся в чае обладает вяжущими свойствами, забирая излишки жидкости из укуса.





- У детей по сравнению со взрослыми очень тонкая кожа, и следы от укусов комаров, и особенно от мошек у некоторых ребенка могут оставаться по 3 месяца и даже нагнаиваться! Поэтому лучше всего, свежие места укусов сразу же смазывать зеленкой, - говорит педиатр Евгений Тимаков.





- Есть еще специальные лосьоны, содержащие каламин и оксид цинка. Они хорошо успокаивают детскую кожу, снимают раздражение, подсушивают.





Как выбрать средства, которые отпугнут комаров от любимого чада, и при этом не навредят его здоровью:





- Подбирайте репеллент только в соответствии с возрастом ребенка и пользуйтесь им исключительно по инструкции.





- Для грудных детей самая безопасная защита от насекомых - москитные сетки - на кроватку, на коляску, на окна в детской.





- Отличный вариант – браслеты от комаров, которые изготавливаются из эластичной полимерной ткани и пропитываются натуральными гипоаллергенными растительными составами, отпугивающими комаров, но не содержащими токсичных веществ, а потому безопасным даже для грудных детей, беременных и кормящих женщин.





Детям от года надевайте их на ручку, а тем, кто младше – крепите на коляску, снаружи, по одному с каждой стороны – их запах будет отгонять насекомых.





- В помещении можно использовать фумигаторы с детскими жидкостями или пластинами от комаров. Если ребенку больше года – ставьте их на пару часов, а затем вынимайте из розетки, если ребенок старше трех – фумигатор можно спокойно оставлять и на всю ночь.





А вот в комнате грудничков лучше включенное устройство не держать. Часа за три до отхода ко сну включаете, уничтожает насекомых, потом выключаете. И через час можете класть малыша спать.





- Детям от года лучше всего пользоваться репеллентами в форме крема, молочка, геля или бальзама – они легко наносятся на кожу, оставляя на ней защитный слой. К тому же многие детские репеллентные кремы и гели (а молочко особенно) не только отпугивают насекомых, но также защищают от солнца и ухаживают за кожей малыша.





- У ребенка может возникнуть местная аллергия на некоторые репелленты, поэтому прежде чем использовать какое-то новое средство, обязательно попробуйте его на небольшом участке кожи.





- Пользуясь любыми детскими репеллентами следите, чтобы ребенок не совал руки в рот, и не слизывал мазь с других частей тела





- Не стоит применять репелленты в форме спреев, поскольку у некоторых ребятишек они при вдыхании могут вызвать астматические приступы. Если так случилось, что других средств под рукой не оказалось – пользуйтесь "пшикалкой" с осторожностью. Разбрызгивайте средство издалека, избегая попадания в лицо, и лучше наносить его не на кожу, а на одежду ребенка.





- От мошек есть хорошее народное средство, его можно использовать даже для грудничков, - подсказывает педиатр.





- Детский крем нужно смешать с ванилью или ванильным сахаром и смазывать открытые участки тела. Но имейте ввиду, от комаров этот способ не спасает.



