Чем нельзя закусывать алкоголь?

Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.

Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки.

1. Энергетик

Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.

2. Маринады

Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту.

3. Газированные напитки

В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.

4. Помидоры

Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.

5. Сладости

Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.

6. Жирное мясо

Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.

7. Фрукты

Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.

8. Кофе

Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.