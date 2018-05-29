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Леди
Красота и здоровье
28 мая 18, 20:06
Эти несложные средства лучше других справляются со стрессом
лаванда
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Современный человек постоянно подвергается стрессу, с которым приходится затем бороться.

Стресс негативно сказывается на здоровье и часто приводит ко многим проблемам и заболеваниям, например, к депрессии, передает HealthyStyle.info со ссылкой на neboley.com.ua.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на ароматерапию, способную избавить от усталости и нервного напряжения.

Бороться со стрессом помогают следующие эфирные масла:

мята
розмарин
иланг-иланг
герань
жасмин
апельсин
бергамот
лаванда
роза


Масла можно смешивать между собою для достижения лучшего эффекта.

Как использовать масла? 

Добавляйте в ароматические лампы или ванну. Старайтесь не перебарщивать с курсом ароматерапии и прибегайте к ней при необходимости. 

Помните, что масла могут вызывать аллергическую реакцию, быть опасными для беременных женщин и маленьких детей. Ранее мы писали о влиянии ароматерапии на когнитивные способности.

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