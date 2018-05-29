Эти несложные средства лучше других справляются со стрессом

Стресс негативно сказывается на здоровье и часто приводит ко многим проблемам и заболеваниям, например, к депрессии, передает HealthyStyle.info со ссылкой на neboley.com.ua.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на ароматерапию, способную избавить от усталости и нервного напряжения.
Бороться со стрессом помогают следующие эфирные масла:
мята
розмарин
иланг-иланг
герань
жасмин
апельсин
бергамот
лаванда
роза
Масла можно смешивать между собою для достижения лучшего эффекта.
Как использовать масла?
Добавляйте в ароматические лампы или ванну. Старайтесь не перебарщивать с курсом ароматерапии и прибегайте к ней при необходимости.
Помните, что масла могут вызывать аллергическую реакцию, быть опасными для беременных женщин и маленьких детей. Ранее мы писали о влиянии ароматерапии на когнитивные способности.