Отличное средство для здоровья сосудов

Одной из самых распространенных и наиболее узнаваемых трав является мята перечная и ее разновидность мелисса, в народе называемая лимонной мятой.





Мята и мелисса очень неприхотливые растения: хорошо растут даже в цветочных горшках.





Мята широко применяется в медицине как антисептическое средство при простудных заболеваниях, как обезболивающее средство при невралгических болях.





Она полезна для желудка и печени. Пожилым людям следует знать, что мелисса открывает закупорки в мозгу, очищает сосуды, хорошо действует при беспокойстве и страхе. Мелиссу и мяту можно есть сырую до 60 г за прием.





Всем известно, что в состав валидола, корвалола, валокордина входят препараты мяты. Мята снимает спазмы сосудов, ею можно снять печеночные, почечные и желудочные колики, тошноту, неукротимую рвоту и даже морскую болезнь. Зеленые листья мяты прикладывают через холщевую тряпку к ожогам и нарывам.





Отвар мяты и мелиссы, помогающий при вышеперечисленных хворях, готовят следующим образом:

1 столовую ложку мелко измельченной травы заливают 1 стаканом кипятка в термосе на 1 час. Затем процеживают и принимают по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. (Во время рвоты можно принимать по 1 /3 стакана 3 раза в день.)





Пожилым женщинам мятный отвар поможет легко и безболезненно перенести тяготы климактерического периода, а беременным женщинам от токсикоза поможет противорвотный сбор:

мелисса — 3 части, ромашка — 1 часть, мята перечная — 3 части. Травы измельчить, перемещать. 1 столовую ложку сбора заварить 1 стаканом кипятка на 1 час в термосе и принимать как чай.





На Кавказе летом обычно готовят мятную настойку или экстракт. Стеклянную банку наполняют мятой, заливают доверху водкой, закрывают крышкой и выставляют на неделю на солнышко. Через неделю мяту отжимают и выбрасывают, в полученную настойку закладывают новую порцию мяты и снова выставляют на солнце. Так делают 7-10 смен. 10-15 капель такого экстракта на 1 /4 стакана воды снимают желудочные боли, почечные и печеночные колики, излечивают язву желудка.





Работу поджелудочной железы можно наладить, если пить отвар следующих трав: мята перечная — 400 г, зверобой — 100 г, репяшок — 100 г. А если к сбору добавить еще 150 г сухого чая, то получится прекрасное мочегонное средство. Заваривать 1 столовую ложку сбора 1 стаканом кипятка на ночь в термосе.





Обычный чай приобретает успокоительные свойства, если к 100 г чая прибавить по 2 чайные ложки сухих измельченных трав мяты, шишек хмеля, корня алтея, душицы, пустырника, корня валерианы.



