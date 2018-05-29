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Леди
Красота и здоровье
28 мая 18, 20:15
Отличное средство для здоровья сосудов
мята
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Целебные свойства мяты.
Одной из самых распространенных и наиболее узнаваемых трав является мята перечная и ее разновидность мелисса, в народе называемая лимонной мятой.

Мята и мелисса очень неприхотливые растения: хорошо растут даже в цветочных горшках.

Мята широко применяется в медицине как антисептическое средство при простудных заболеваниях, как обезболивающее средство при невралгических болях.

Она полезна для желудка и печени. Пожилым людям следует знать, что мелисса открывает закупорки в мозгу, очищает сосуды, хорошо действует при беспокойстве и страхе. Мелиссу и мяту можно есть сырую до 60 г за прием.

Всем известно, что в состав валидола, корвалола, валокордина входят препараты мяты. Мята снимает спазмы сосудов, ею можно снять печеночные, почечные и желудочные колики, тошноту, неукротимую рвоту и даже морскую болезнь. Зеленые листья мяты прикладывают через холщевую тряпку к ожогам и нарывам.

Отвар мяты и мелиссы, помогающий при вышеперечисленных хворях, готовят следующим образом: 
1 столовую ложку мелко измельченной травы заливают 1 стаканом кипятка в термосе на 1 час. Затем процеживают и принимают по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. (Во время рвоты можно принимать по 1 /3 стакана 3 раза в день.)

Пожилым женщинам мятный отвар поможет легко и безболезненно перенести тяготы климактерического периода, а беременным женщинам от токсикоза поможет противорвотный сбор:
мелисса — 3 части, ромашка — 1 часть, мята перечная — 3 части. Травы измельчить, перемещать. 1 столовую ложку сбора заварить 1 стаканом кипятка на 1 час в термосе и принимать как чай.

На Кавказе летом обычно готовят мятную настойку или экстракт. Стеклянную банку наполняют мятой, заливают доверху водкой, закрывают крышкой и выставляют на неделю на солнышко. Через неделю мяту отжимают и выбрасывают, в полученную настойку закладывают новую порцию мяты и снова выставляют на солнце. Так делают 7-10 смен. 10-15 капель такого экстракта на 1 /4 стакана воды снимают желудочные боли, почечные и печеночные колики, излечивают язву желудка.

Работу поджелудочной железы можно наладить, если пить отвар следующих трав: мята перечная — 400 г, зверобой — 100 г, репяшок — 100 г. А если к сбору добавить еще 150 г сухого чая, то получится прекрасное мочегонное средство. Заваривать 1 столовую ложку сбора 1 стаканом кипятка на ночь в термосе.

Обычный чай приобретает успокоительные свойства, если к 100 г чая прибавить по 2 чайные ложки сухих измельченных трав мяты, шишек хмеля, корня алтея, душицы, пустырника, корня валерианы.

Источник: http://allwomen.net.ua/
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