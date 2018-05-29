Четыре продукта улучшающие здоровье зубов

Всем известно, что сохранить белоснежную улыбку можно только в том случае, если чистить зубы дважды в день, ополаскивать ротовую полость после еды, пользоваться зубной нитью и раз в полгода посещать стоматолога.





Как оказалось, это еще не все методы, с помощью которых можно поддержать здоровье зубов и десен. Ученые назвали четыре продукта, которые оказывают максимальную пользу зубам:





Зеленые яблоки. Помимо того, что употребление яблок способствует укреплению зубов, благодаря им можно еще и устранить вредоносные бактерии изо рта, которые то и дело, что разрушают зубную эмаль, вызывают неприятный запах и провоцируют развитие кариеса.





Твердые сыры. В сыре содержится кальций, а это вещество славится своей способностью укреплять кости и зубы в том числе. Плюс ко всему, твердые сыры защищают зубную эмаль и благотворно воздействуют на десна.





Брокколи и другие сорта капусты. Пищевые волокна (клетчатка) уменьшает воспаление десен. Кислоты, содержащиеся в капусте, устраняют патогенные бактерии, а это значит, что они защищают зубы от кариеса.





Клубника и остальные ягоды. Они богаты фруктовыми кислотами, которые эффективно борются с микроорганизмами в ротовой полости, являющимися главной причиной кариеса. К тому же, свежие ягоды устраняют неприятный запах изо рта, поэтому их можно есть, когда нет возможности почистить зубы.





Ранее, учеными было доказано, что вместо ополаскивателя можно использовать молоко, особенно, когда под рукой нет ни пасты, ни других средств для очищения ротовой полости и зубов. Но этот метод так и остался незамеченным.



