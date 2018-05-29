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Леди
Красота и здоровье
29 мая 18, 13:59
Этот напиток полезно пить на ночь
мед и корица
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Снизить свой вес вполне реально и без диет и дополнительных физических нагрузок.
Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому. Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне.

Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды.

Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся?

1. Мед

Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья.

2. Корица

Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом.

Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя.

Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! 

Источник: http://healthystyle.info
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