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Леди
Красота и здоровье
29 мая 18, 14:01
В помощь поджелудочной: названы самые полезные продукты
диета
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Диетологи рассказали, какие продукты наиболее полезны для поджелудочной железы.
Одним из самых распространенных заболеваний поджелудочной железы является панкреатит. От этого недуга страдает огромное количество людей разного возраста, а у 25% из них панкреатит находится в хронической форме.

В свою очередь, панкреатит является причиной развития более серьезных заболеваний, например, рака поджелудочной железы или диабета.

Медики назвали продукты, которые способны оздоровить поджелудочную железу и предупредить осложнения в виде перечисленных выше заболеваний:

Вишня — это природный антиоксидант, омолаживающий клетки и ткани внутренних органов, в том числе и поджелудочной железы.
Шпинат — выводит из ЖКТ свободных радикалов, что полезно не только для поджелудочной.
Куркума — обладает противовоспалительным свойством.
Брокколи — насыщает кровь полезными веществами и очищает его от токсинов, освобождая поджелудочную железу от дополнительной нагрузки.
Цитрусовые фрукты — ускоряют обмен веществ и обогащают витамином С, а это, безусловно полезно для желудочно-кишечного тракта.
Гречневая каша — в этой каше есть и клетчатка, и железо, и антиоксиданты, поэтому для поджелудочной она мега-полезна.

Врачи советуют включать эти продукты в ежедневный рацион питания, чтобы защитить поджелудочную и заодно улучшить свое здоровье в целом.

Источник: http://healthystyle.info
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