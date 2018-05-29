В помощь поджелудочной: названы самые полезные продукты

Одним из самых распространенных заболеваний поджелудочной железы является панкреатит. От этого недуга страдает огромное количество людей разного возраста, а у 25% из них панкреатит находится в хронической форме.
В свою очередь, панкреатит является причиной развития более серьезных заболеваний, например, рака поджелудочной железы или диабета.
Медики назвали продукты, которые способны оздоровить поджелудочную железу и предупредить осложнения в виде перечисленных выше заболеваний:
Вишня — это природный антиоксидант, омолаживающий клетки и ткани внутренних органов, в том числе и поджелудочной железы.
Шпинат — выводит из ЖКТ свободных радикалов, что полезно не только для поджелудочной.
Куркума — обладает противовоспалительным свойством.
Брокколи — насыщает кровь полезными веществами и очищает его от токсинов, освобождая поджелудочную железу от дополнительной нагрузки.
Цитрусовые фрукты — ускоряют обмен веществ и обогащают витамином С, а это, безусловно полезно для желудочно-кишечного тракта.
Гречневая каша — в этой каше есть и клетчатка, и железо, и антиоксиданты, поэтому для поджелудочной она мега-полезна.
Врачи советуют включать эти продукты в ежедневный рацион питания, чтобы защитить поджелудочную и заодно улучшить свое здоровье в целом.