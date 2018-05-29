Не ешьте это! Список опасных продуктов

Пища, которую организм не переваривает, съедает того, кто ее съел. Ешь поэтому в меру.

~ Абу-ль-Фарадж

Список вредных продуктов, которые КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ употреблять! Эти продукты не просто вредны, а ОПАСНЫ для здоровья!

Глутамат натрия

Нельзя есть продукты с добавкой Е- 621 (глутамат натрия). Берете упаковку товара в магазине и читаете. Если указан глутамат натрия, не покупаете ее вовсе. Глутамат натрия является усилителем вкуса. Сейчас его добавляют даже в самые неожиданные продукты, дабы «подсадить « на них население. Будьте внимательны! Лучше пользуйтесь естественными продуктами: соль, сахар, перец и т.д. Но глутамат ни в коем случае!

Сахарозаменители

Хотя многие сахарозаменители не содержат калорий и очень экономичны (один пластиковый контейнер заменяет от 6 до 12 кг сахара), но несмотря на это, им не стоит безоглядно доверять. Оказывается, почувствовав сладенький вкус, наш пищевод думает, что сейчас получит порцию углеводов: а их нет. После такого «обмана» любые углеводы, которые попадают в организм в течение 24 часов после этой «посылки», вызывает сильное чувство голода. НИКАКИЕ сахарозаменители нельзя употреблять.

Транс-жиры

Масло 72,5% нельзя кушать ни в коем случае. Это транс-жир – растительное масло низкого сорта разбитое водородом.

нельзя кушать ни в коем случае. Это транс-жир – растительное масло низкого сорта разбитое водородом. Масло меньше 82,5% НЕ БЫВАЕТ. Если не получится найти такое масло, то лучше ешьте растительное. Лучше съешьте две ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку или килограмм транс-жиров.

Малосольная селедка

в пластиковых упаковках

Малосольная селедка хранится только в масле. Ни в каком уксусе, вине она не хранится. Если селедка без масла, значит в нее добавлен уротропин.

Красная икра малосоленая

Принцип тот же. Красная икра долго не хранится. Только в замороженном виде или сильносоленая. Если продается слабосоленая, значит, в нее добавлен, либо уротропин, либо лимонная кислота. Может быть добавлено что-то другое, но на выходе все равно получается формальдегид.

Заведомо генно-инженерные продукты

Арахис. Вживляется ген петунии. Страшно ядовитое вещество. И насекомые арахис не едят. Зеленый горошек (консервированный) Кукуруза (консервированная). Импортный картофель. Крабовые палочки. (Крабовая эссенция, смешанная с соей) Какао.

Кукурузные палочки и хлопья с сахаром

Если покупаете кукурузные хлопья, палочки, они должны быть только НЕ сладкие. Потому что сахар не используют в производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов. Поэтому используют сахарозаменители, в данном случае цикломат.

Каши и крупы с ароматизаторами

и красителями, идентичными натуральным

Это химические вещества, имеющие запах — привкус груши, клубники, банана и т.д. Ничего натурального здесь нет.

Леденцы, барбарис

Сейчас используется настолько сильная химическая эссенция, что если вы слегка намоченную конфетку оставите на скатерти, она прожжет скатерть насквозь, вместе с лаком. Уничтожается даже пластик. Представьте, что происходит с вашим желудком.

Мармелад

Ничего общего с тем, что было при СССР, нынешний мармелад не имеет. Это просто чудеса химической промышленности. Смертельно опасно.

Джемы

Мощнейшие антиокислители. Никогда Вы не сможете сохранить вишню в таком первозданном виде.

Жареную картошку в фаст-фудах

и готовую в магазинах.

Сейчас используются антиокислители такие, что картошка держится год и не чернеет. Все, что касается фаст-фудов. Шаурмы, пирожки и даже салатики в Макдачной.

Вареные колбасы

Они из генно-модифицированной сои. Сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их составе сало, нутряной жир, свиная шкурка занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок.

Ветчина

Ни о какой натуральности в данном случае вообще речь не идет. Берется тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в специальной машинке гель «расколбашивается» вместе с кусочком шейки и к утру получается огромный кусок «мяса». Как такового мяса в нем не более 5%. Все остальное – гель (каратинин, усилители вкуса, усилители цвета). Розовый цвет такому «мясу» придают усилители цвета вместе со специальными лампами. Если выключить лампы в витрине, Вы увидите, что цвет – зелененький такой.

Сырокопченые колбасы

Как раньше уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых опять-таки формальдегид.

Молочные продукты длительного

срока хранения (более 2 мес)

Все, что хранится более 2-х недель, употреблять нельзя. Асептическая упаковка – это упаковка с антибиотиком.

Майонез в пластиковых упаковках

Уксус, находящийся в майонезе, хотя его там быть не должно, разъедает стенки пластиковой упаковки, высвобождая канцерогены. В пластиковые упаковки можно класть только нейтральные продукты.

Виноград, который не портится

Виноград съедают грибы на корню. Его еще не успели снять с ветки, а его уже едят грибы. Поэтому если продается какой-нибудь там кыш-мыш и лежит более 5 суток, знайте, он обработан хлороформом и другими серьезными антиокислителями.

Перец (не в сезон)

Абсолютно генно-модифицированный продукт. Его нельзя кушать через меру тем, кто страдает воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией, ишемической болезнью сердца, геморроем, бессонницей, психическими расстройствами, эпилепсией, заболеваниями почек и сердца. Сам перец входит в десятку продуктов содержащих азотистые удобрения, пестициды. И даже если скушать всего один такой перчик, то могут появиться проблемы со здоровьем. Поэтому лучше будет покупать его исключительно в сезон роста, а именно летом и желательно выросший в ваших краях обитания.





Покупные грибы, курага, чернослив, изюм

Если видите красивенькую курагу или изюм, проходите мимо. Задумайтесь, что с ней нужно сделать, чтоб сохранить абрикоску, как будто она недавно с дерева. Курага должна быть страшненькая и сморщенная.

Мороженое

Особенно в специализированных заведениях типа разных Роббинсов. Или иностранное мороженное. Сейчас фактически невозможно найти мороженное, изготовленное из молока. Если Вы найдете где-нибудь настоящий пломбир из молока, тогда смело можете покупать. Фруктовые мороженные – это голые эссенции, ничего натурального в них нет.

Кексы в упаковках и рулеты

Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Он месяц будет лежать. И через месяц он будет такой же.

Плавленые сырки

По сравнению с твердыми сортами сыров, плавленые сыры содержат больше натрия, что делает их нежелательной пищей людям, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они абсолютно не усваиваются!

Растворимый кофе

Мужчинам вообще нельзя! Категорически! Происходит полное перерождение гормональных желез.

Ароматизированные чаи

Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает, дополнительного вкуса нет. Все ароматизированные чаи то с лимонной кислотой, то с апельсиновой кислотой, то с еще какой-то там кислотой. Привыкание возникает мгновенно. Нам необходимо все кислоты вывести из организма.

Рафинированное дезодорированное растительное масло

Рафинированное масло, кстати, есть нельзя, оно по молекулярной структуре почти не отличается от пластика, что происходит с ним в процессе сильного нагревания при рафинировании. Такое масло зашлаковывает организм и является сильнейшим канцерогеном. По этой же причине нельзя дважды жарить на одном и том же масле, кроме оливкового… Рафинированное масло нельзя использовать в сыром виде в салатах. На нем можно только жарить.

Кетчуп, различные соусы и заправки

В них высокое содержание красителей, заменителей вкусов и ГМО в них, кроме того, консерванты, предохраняющие эти продукты от порчи, нарушают микрофлору кишечника, уничтожая и полезных микробов в организме.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. В сущности это смесь углеводов и жира плюс искусственные вкусовые добавки.

Продукты быстрого приготовления

Продукты быстрого приготовления: лапша быстрого приготовления, растворимые супчики, картофельные пюре, растворимые соки типа «Юпи» и «Зуко». Все это сплошная химия, наносящая вред организму.

Сладкие газированные напитки

Сладкие газированные напитки – смесь сахара, химии и газов – чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Кока-кола, например, замечательное средство от известковой накипи и ржавчины. Подумайте хорошенько прежде, чем отправлять такую жидкость в желудок. К тому же газированные сладкие напитки вредны и высокой концентрацией сахара — в эквиваленте четыре-пять чайных ложек, разбавленных в стакане воды. Поэтому не стоит удивляться, что, утоляя жажду такой газировкой, вы через уже пять минут снова хотите пить.

Клубника зимой

Зимняя клубника — абсолютно бесполезный продукт. Ни одного витаминчика там нет. Это не касается вас, если вы живете, например, в Израиле, где именно зимой сезон клубники.

Соки в пакетах

Ни о каких натуральных соках в данном случае речь не идет. НЕТ натуральных соков в продаже в пакетах. НЕТ!!!! Не смейте поить ими детей! Это чистая химия.

Это примерный список продуктов, от которых нужно отказаться!

Речь идет не о не полезных продуктах, а о ДОСТАТОЧНО ОПАСНЫХ.

источник: cluber.com.ua

