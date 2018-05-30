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Леди
Красота и здоровье
29 мая 18, 20:39
Какие продукты нельзя разогревать дважды
мясо
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Многие из нас подогревают одни и те же блюда по несколько раз и не задумываются о последствиях.
Однако, не все продукты безопасны для употребления в пищу после повторного нагрева.

Есть некоторые продукты, которые ввиду своей особой молекулярной структуры после повторного нагрева превращаются в настоящий яд.

Свекла

Содержание нитратов в свекле полезно для нашего организма, но никогда не нагревайте свеклу два или более раз, если вы хотите сохранить свое здоровье.

Картофель

Крахмал, содержащийся в картофеле, благотворно влияет на здоровье, но когда его разогревают по несколько раз — он теряет свою питательную ценность и целебные свойства, и превращается в яд, который может навредить всему организму.

Яйца

Воздействие высоких температур на яйца может быть весьма опасным. Употребление яиц после варки — полезно, но очень вредно, если вы разогреете их на следующий день.

Курица

Куриное мясо вкусное, но вы должны съесть его сразу же после приготовления. Разогревая курицу на следующий день — вы изменяете структуру белка, что в свою очередь приводит к проблемам с пищеварением. Курица содержит больше белка, чем красное мясо, и его рекомендуется употреблять холодным.

Грибы

Разогретые грибы могут негативно повлиять на ваш организм. Содержащиеся в грибах липоиды, фосфатиды и эфирные масла при повторной тепловой обработке делают из них настоящую отраву для сердца и кишечника. Ешьте грибы сразу же после приготовления. Но, если вы хотите съесть их в более позднее время, никогда не разогревайте их. Это может привести к серьезным проблемам с сердцем и пищеварительной системой.

Источник: http://medobzor.in.ua
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