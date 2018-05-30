Какие продукты нельзя разогревать дважды

Однако, не все продукты безопасны для употребления в пищу после повторного нагрева.





Есть некоторые продукты, которые ввиду своей особой молекулярной структуры после повторного нагрева превращаются в настоящий яд.





Свекла





Содержание нитратов в свекле полезно для нашего организма, но никогда не нагревайте свеклу два или более раз, если вы хотите сохранить свое здоровье.





Картофель





Крахмал, содержащийся в картофеле, благотворно влияет на здоровье, но когда его разогревают по несколько раз — он теряет свою питательную ценность и целебные свойства, и превращается в яд, который может навредить всему организму.





Яйца





Воздействие высоких температур на яйца может быть весьма опасным. Употребление яиц после варки — полезно, но очень вредно, если вы разогреете их на следующий день.





Курица





Куриное мясо вкусное, но вы должны съесть его сразу же после приготовления. Разогревая курицу на следующий день — вы изменяете структуру белка, что в свою очередь приводит к проблемам с пищеварением. Курица содержит больше белка, чем красное мясо, и его рекомендуется употреблять холодным.





Грибы





Разогретые грибы могут негативно повлиять на ваш организм. Содержащиеся в грибах липоиды, фосфатиды и эфирные масла при повторной тепловой обработке делают из них настоящую отраву для сердца и кишечника. Ешьте грибы сразу же после приготовления. Но, если вы хотите съесть их в более позднее время, никогда не разогревайте их. Это может привести к серьезным проблемам с сердцем и пищеварительной системой.



