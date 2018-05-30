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Леди
Красота и здоровье
30 мая 18, 10:12
Утренние привычки, которые существенно улучшат здоровье
утро
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Эксперты по здоровому образу жизни рассказали, как правильно начинать свой день.
От того, как вы проведете утро, будет зависеть ваше самочувствие в течение всего дня. Плюс ко всему, изменение образа жизни и внедрение в него полезных привычек уже через три недели даст свои плоды - здоровье в целом улучшиться.

Повышение качества здоровья может выражаться в снижении массы тела, уменьшении объемов, устранении головных болей и высокого давления, а также отечности и других проблем, которые ранее вас преследовали.

Какие утренние привычки могут существенно улучшить здоровье?

Ранний подъем. Конечно же, эту привычку можно реализовать, если научиться ложиться спать пораньше. Первое время придется просыпаться с помощью будильника, но со временем, когда вы привыкнете, можно будет обходиться и без него.

Вода. После пробуждения, прямо в кровати, нужно выпить стакан воды, который вы приготовите для себя с вечера. Затем, очень полезно для пищеварения выпивать стакан воды с лимоном и медом.

Зарядка. Буквально 15-20 несложных упражнений позволят вам улучшить свой внешний вид.

Душ. Желательно, чтобы он был контрастным. За счет изменения температуры воды стимулируется кровообращение, а это полезно не только для кожи, но и для энергетического состояния и для сердечно-сосудистой системы.

Завтрак. Обязательно нужно завтракать, а самыми полезными блюдами являются яйца, овсяная или любая другая каша, твердый сыр или творог.

Свежий воздух. Пройдитесь пешком до работы, выйдя с общественного транспорта на 1-2 остановки раньше. Вы получите при этом заряд кислорода, а еще потренируете сердечную мышцу и увеличите двигательную активность.

Прислушайтесь к советам экспертов и через 21 день вы привыкнете по-новому проводить утро, за счет чего сможете похвалиться отменным самочувствием и улучшенным состоянием здоровья.

Источник: http://hronika.info
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