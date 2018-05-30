Признаки сигнализирующие о проблемах с печенью

Почему это происходит? Дело в том, что печень страдает первой от того образа жизни, который мы ведем: ей сильно вредит плохое питание, загрязнение окружающей среды, стресс, негативные эмоции и т.д.





Как узнать, что печень «перегружена» и работает на износ, уже не справляясь со всеми своими функциями, есть ли какие-то сигналы, указывающие на сбои в ее работе и на что нужно обратить внимание:





Состояние печени влияет на весь организм в целом





Печень — это жизненно важный орган, связанный с работой всего нашего организма, ведь она отвечает за очищение тела от всех вредных, токсичных веществ.





По этой причине из-за некорректной работы печени могут возникнуть нежелательные последствия в самых разных частях тела.

Специалисты рассказали, как нарушение работы печени отражаются, к примеру, на состоянии волос, кожи лица, губ и пр.





Морщины между бровями





Всегда считалось, что морщины — это результат процесса старения нашего организма, и что генетика определяет, появятся они у нас раньше или позже.





И тем не менее это не совсем так: морщины могут отражать состояние нашего организма, а потому очень полезны для своевременного распознания и предотвращения различных заболеваний.





Таковы, например, вертикальные морщинки, которые появляются у людей между бровями. Это может быть признаком того, что печень перегружена. И чем глубже эти морщины, тем серьезнее повреждения данного органа.





Коричневые или зеленые пятна





Появление коричневых или зеленоватых пятен на лице — это не только вопрос эстетики. И далеко не всегда такая пигментация связана с возрастом или воздействием солнечного света.





Такие пятна, особенно если они расположены с правой стороны или в височной зоне, также указывают на некорректную работу печени, а еще могут быть связаны с повреждениями желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки.

Что же касается цвета лица, то здесь все проще: если кожа вдруг приобрела желтоватый оттенок, то это тоже, скорее всего, связано с ослаблением функции печени.





Жирная кожа на лбу





Тип кожи — это еще один вопрос, который зачастую мы связываем только с генетикой или возрастом. Однако слишком сухая или, наоборот, слишком жирная кожа может свидетельствовать о каком-то внутреннем дисбалансе.





Если кожа на лбу вдруг стала слишком жирной, то это может быть связано с нарушением работы печени. Иногда избыток жира сопровождается чрезмерной потливостью в той же зоне.





Облысение и седина





Весной и осенью мы можем терять больше волос, чем обычно. Это нормально. Но есть люди, которые страдают от данного явления круглый год или в течение очень длительных периодов времени, причем без особых причин. Чтобы решить эту проблему, важно понять, где именно у нас выпадают волосы.





Если наблюдается облысение центральной части головы (или там появляется седина), то, по всей видимости, это предупреждающий сигнал о том, что какие-то органы неисправны и, возможно, именно печень. Это касается как мужчин, так и женщин.

Преждевременная седина тоже обычно бывает связана с нарушением работы печени или желчного пузыря.

Проблемы со зрением

Если верить традиционной китайской медицине, то печень напрямую влияет на приток крови к глазам. По этой причине проблемы со зрением помимо других факторов могут быть обусловлены плохой работой печени.





Если печень перегружена, глаза могут даже потерять свой естественный блеск и стать мутными, зрачки при этом бывают белесыми, а белки глаз (и кожа под глазами) становятся желтоватыми.





Воспаление десен и горла





У многих людей часто воспаляются десны и даже начинают кровоточить при чистке зубов. Эта проблема также связана с печенью, а еще может наблюдаться воспаление в области горла.





И даже если использовать специальные зубные пасты, то состояние десен не улучшится до тех пор, пока мы не решим вопрос с нормальным функционированием печени.



