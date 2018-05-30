Удивительные свойства яичной скорлупы

Однако немногие догадываются о том, какая польза скрыта в скорлупе.





Польза скорлупы





Яичная скорлупа — это чистый кальций, который, как известно, необходим костям, мышцам и нервным клеткам. Если измельчить яичную скорлупу в пыль и принимать по одной чайной ложке каждое утро натощак со стаканом холодной воды, то кости станут значительно крепче. Особенно рекомендуется проводить такие процедуры людям с переломами для более быстрой регенерации.





Здоровье сердца





В числе заслуг, которые приписывают яичной скорлупе как продукту питания, — снижение холестерина. Дело в том, что содержащиеся в скорлупе минералы укрепляют кости и помогают вырабатывать здоровые клетки. А это, в свою очередь, способствует снижению давления и уровня плохого холестерина. Чтобы сделать из яичной скорлупы пудру, вам понадобится обычная кофемолка.





Как приготовить пудру из скорлупы





Прежде чем использовать яичную скорлупу, будет лучше, если она пройдет термическую обработку типа варки. Это необходимо, чтобы убить бактерии. Уже из 10–12 скорлупок получается приличное количество пудры. Если же вы собираете сырые скорлупки, то их все равно придется сварить. Теперь цельную еще скорлупу нужно разложить на противне и высушить в духовке. Держите ее там в течении 10–15 минут при температуре 200 градусов по Цельсию. Дайте ей остыть и перемелите в кофемолке или блендере с чашкой. Хранить яичную скорлупу рекомендуется в плотно завинчивающейся банке.





Кстати говоря, если перспектива есть сухую пудру и запивать водой вас не слишком вдохновляет, то добавляйте ее в смузи или овсянку с молоком! Можете не сомневаться, улучшения внешнего вида, здоровья и самочувствия не заставят себя ждать!



