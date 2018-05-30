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Леди
Красота и здоровье
30 мая 18, 15:05
Медовая маска-скраб сделает кожу божественной
лицо
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Предлагаем воспользоваться нашим рецептом красоты для безупречно чистой кожи – домашнеяя маска-скраб на основе меда и аспирина.
Этот потрясающий медово-аспириновый скраб для лица подарит твоей коже чистоту, ровную текстуру и безупречный свежий цвет лица. А делать его проще простого! Убедись сама! 

Чтобы приготовить медово-аспириновый скраб для лица тебе понадобится:

-Чайная ложка меда
-Пару капель воды
-Обычный аспирин в таблетках

Две таблетки аспирина раствори в воде – капни водой на таблетки и подожди, пока они гранулируются. Затем добавь немного меда и нанеси маску на лицо на 10 минут. Через указанное время помассируй круговыми движениями кожу, смой прохладной водой. После скраба нанеси на кожу тоник и увлажняющий крем.  Нельзя наносить маску на нежную кожу вокруг глаз.

Спустя неделю применения скраба кожа очистится, станет гладкой и сияющей. Уйдут воспаления и черные точки, ты просто забудешь о прыщах!
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