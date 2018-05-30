Медовая маска-скраб сделает кожу божественной

Этот потрясающий медово-аспириновый скраб для лица подарит твоей коже чистоту, ровную текстуру и безупречный свежий цвет лица. А делать его проще простого! Убедись сама!





Чтобы приготовить медово-аспириновый скраб для лица тебе понадобится:





-Чайная ложка меда

-Пару капель воды

-Обычный аспирин в таблетках





Две таблетки аспирина раствори в воде – капни водой на таблетки и подожди, пока они гранулируются. Затем добавь немного меда и нанеси маску на лицо на 10 минут. Через указанное время помассируй круговыми движениями кожу, смой прохладной водой. После скраба нанеси на кожу тоник и увлажняющий крем. Нельзя наносить маску на нежную кожу вокруг глаз.





Спустя неделю применения скраба кожа очистится, станет гладкой и сияющей. Уйдут воспаления и черные точки, ты просто забудешь о прыщах!