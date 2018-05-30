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Леди
Красота и здоровье
30 мая 18, 15:05
Готовим лекарство из аспирина
вода, таплетка
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Применяя его наружно, вы сможете помочь себе при варикозном расширении вен, остеохондрозе, пяточных шпорах, мозолях и натоптышах.

Итак.


* 10 таблеток аспирина растереть в порошок.
* Залить 250 мл водки.
* Настаивать 1-2 суток

* Вы получите взвесь, таблетки полностью не растворятся.

Марлевую салфетку смачиваем в растворе и в виде примочек прикладываем к пяткам, затем обернуть полиэтиленом, чтобы раствор не высох, сверху надеть носок, оставить на всю ночь. Утром все снять, сполоснуть ноги водой, насухо вытереть и смазать кремом для ног. Процедуру делать каждый вечер.

* После первой же процедуры вы забудете о своих болях, а через 10 дней стопы и пятки безболезненно очистятся от огрубевшей и уплотненной кожи. Просто снимите ее мочалкой или щеткой для чистки стоп, затем смажьте жирным кремом.

* Этим же раствором можно натереть больное место при варикозе, остеохондрозе - боль тоже стихает.

* После массажа полезно сделать этим раствором растирание.

Источник: womenjournal.xyz

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