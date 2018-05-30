Готовим лекарство из аспирина





* 10 таблеток аспирина растереть в порошок.* Залить 250 мл водки.* Настаивать 1-2 суток* Вы получите взвесь, таблетки полностью не растворятся.Марлевую салфетку смачиваем в растворе и в виде примочек прикладываем к пяткам, затем обернуть полиэтиленом, чтобы раствор не высох, сверху надеть носок, оставить на всю ночь. Утром все снять, сполоснуть ноги водой, насухо вытереть и смазать кремом для ног. Процедуру делать каждый вечер.* После первой же процедуры вы забудете о своих болях, а через 10 дней стопы и пятки безболезненно очистятся от огрубевшей и уплотненной кожи. Просто снимите ее мочалкой или щеткой для чистки стоп, затем смажьте жирным кремом.* Этим же раствором можно натереть больное место при варикозе, остеохондрозе - боль тоже стихает.* После массажа полезно сделать этим раствором растирание.