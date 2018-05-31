Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.40
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
30.52
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
31 мая 18, 10:32
5 продуктов для свежего дыхания
Свежее дыхание
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Свежее дыхание делает нас увереннее в себе, а кроме того свидетельствует о здоровье кишечника и полости рта.
Освежить дыхание всегда можно при помощи жевательной резинки или специального спрея для полости рта, но что делать тем, кто отказался от этих вредных для здоровья продуктов.

Избавиться от неприятного послевкусия поможет свежая зелень. Узнай больше из нашей статьи!

Укроп
Если в обеденный перерыв ты подкрепилась каким-нибудь пикантным блюдом с резким запахом, съешь веточку укропа. Говорят, этот продукт способен преодолеть даже самый неприятный аромат.

Гвоздика
Гвоздика также является отличным дезодорантом для полости рта. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, пожуй «гвоздик» этого растения на протяжении нескольких минут.

Базилик и мята
Не знаешь, как после дружеских посиделок замаскировать запах алкоголя? Да, это задача не из легких, но листики свежей мяты или базилика легко с ней справятся.

Имбирь
На свидании или деловой встрече тебе не придется беспокоиться о запахе изо рта, если перед рандеву съесть немного свежего имбиря.

Источник: http://healthystyle.info
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лучшие маски для объема волос
noimageЭти продукты не рекомендуют хранить в пластиковой посуде
noimageКак обмануть чувство голода: советы диетологов
noimageДиетологи рассказали всю правду о черном чае
noimageДиетолог назвал идеальное масло для жарки
Лента новостей