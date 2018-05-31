Диетологи рассказали всю правду о черном чае

Черный чай является одним из самых популярных горячих напитков, употребляемых и взрослыми и детьми. Все пьют черный чай по-разному: с молоком или сгущенкой, с сахаром и без него, с медом, с лимоном, с листочками мяты или мелиссы и так далее.





Соответственно, в обществе витает множество мифов о черном чае и его полезных, а также вредных, свойствах. Диетологи в очередной раз развенчали мифы об этом напитке:





1. Содержит больше кофеина, чем зеленый чай. Ученые доказали, что во всех сортах чая содержится кофеин и от его цвета ничего не зависит, но вот от того, какого размера листья и как их собирали, а еще, сколько по времени напиток заваривают будет зависеть количество кофеина.





2. Только зеленый чай помогает похудеть. Чаще всего мы слышим такое утверждение относительно зеленого чая. Но в действительности, употребляя любой чай, в том числе и черный, без сахара и калорийных закусок, сбросить лишний вес сможет каждый, вне зависимости от того, какого сорта напиток.





3. Если пить чай с молоком, то его полезные свойства утрачиваются. Это миф, опровергнутый учеными. Оказывается, антиоксиданты черного чая усваиваются в организме в полной мере, не зависимо от того, с молоком он или без.





4. Травяной чай полезнее для худеющих, чем черный. Опять же, ученые доказали, что на потерю жидкости из организма любой чай влияет одинаково, особенно, если пить его без сахара.





5. Черный чай может вызвать изжогу. Так может произойти в случае употребления перечного чая или натурального кофе, а вот черный или зеленый чаи, наоборот, помогут устранить данную проблему пищеварения.





Судя из всего вышесказанного, черный чай приносит много пользы здоровью, а потому, если вы любите именно его, то пейте на здоровье.



