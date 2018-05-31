Как обмануть чувство голода: советы диетологов

Вы уже распланировали свой рацион, сократили количество потребляемых калорий и перешли на здоровое питание. Но! Проходит неделя, день, два, а возможно всего лишь несколько часов, и вы совершаете бессознательный и бесконтрольный налет на холодильник, сметая все съедобное на своем пути.





Вместо того, чтобы избавиться от лишнего веса, вы перечеркиваете результат своей диеты и получаете сильное чувство вины, которое чаще всего также заедается несметным количеством пищи. Не стоит расстраиваться, такое случалось с каждым, кто хоть раз пытался сидеть на диете. Однако вы можете научиться обманывать свой организм, заставляя его верить в то, что вы не голодны, говорят диетологи.





Пейте воду





Большое количество выпиваемой воды – один из самых важных способов сохранить здоровье и избавиться от чувства голода. Питьевая вода выводит из вашего организма токсины, а также наполняет ваш желудок и дает вам чувство сытости. Чтобы избавиться от чувства голода, вам нужно пить восемь стаканов воды в день и по одному перед каждым приемом пищи.





Жуйте жвачку





Жевательная резинка имитирует прием пищи, обманывая ваш организм. Ваше тело уверено в том, что вы едите, а на самом деле вы все еще придерживаетесь своей диеты. Кроме того, жвачка укрепляет мышцы челюсти и повышает концентрацию внимания.





Вздремните





Не можете перестать думать о еде? Попробуйте немного поспать, и вероятнее всего вы проснетесь энергичным и отдохнувшим. Большинство людей не ощущает голода после пробуждения, так как в это время ваш желудок производит меньше кислоты. Короткий сон поможет вам воссоздать это чувство.





Ешьте небольшими порциями





Лучший способ оставаться сытым – часто есть. Да, это действительно поможет вам похудеть. Заменив один большой прием пищи большим количеством перекусов, вы повысите свой метаболизм, а ваш желудок перестанет постоянно требовать еды. Попробуйте разбить дневную норму пищи на 6 приемов пищи.





Ешьте больше свежих овощей





Если вам не удалось избавиться от чувства голода, съешьте то, что даст вам чувство сытости и избавит вас от чувства вины. Некрахмалистые овощи – те самые продукты, которые можно есть в течение дня, не прибавляя в весе. К примеру, на употребление сельдерея организм тратит больше калорий, чем в нем содержится.





Уменьшите количество углеводов





Углеводы стимулируют выработку инсулина, вызывая чувство голода. В итоге вместо того, чтобы почувствовать себя сытым, вы начинаете ощущать постоянный голод. Уменьшите количество потребляемых углеводов, и вы сможете контролировать свой организм.





Увеличьте количество белка





На переработку белка вашим организмом тратится больше времени, чем на переработку углеводов. Пища с большим количеством белка поможет вам оставаться сытым между приемами еды.





Увеличьте количество клетчатки





Клетчатка быстро заполняет ваш желудок и требует много времени для усвоения. Клетчатка содержится в больших количествах в овсяных, пшеничных или ржаных отрубях, бобовых, сухофруктах и таких овощах, как морковь, свекла, спаржа, сельдерей, капуста, брокколи и шпинат.





Не пропускайте завтрак





Большое количество людей не испытывает сильного голода по утрам, поэтому завтрак не кажется им важной составляющей рациона. На самом деле завтрак ни в коем случае нельзя пропускать. Он запускает ваш метаболизм и дает вам хороший заряд энергии на весь день.





Ешьте больше яиц





Ищете продукт с низким содержанием жира и высоким содержанием белка? Продукт, способный избавить вас от чувства голода и дать необходимый заряд энергии? Такой продукт существует, и это – яйца. Если у вас есть проблемы с высоким уровнем холестерином, откажитесь от употребления желтков.





Чаще чистите зубы и язык





Мятная зубная паста подавляет работу ваших вкусовых рецепторов, отбивая у вас желание что-либо съесть. Во-первых, из-за насыщенного вкуса зубной пасты вы не почувствуете вкуса любой другой еды. Во-вторых, мятный привкус во рту обманет ваш организм, давая ему понять, что вы только что что-то съели.





Делайте зарядку





Любые физические упражнения, будь то ходьба, бег трусцой или простая зарядка по утрам, повышают уровень адреналина в вашем организме и снижают чувство голода. К тому же, это неплохой способ скоротать время между приемами пищи.





Избегайте соли





Чрезмерное потребление соли вредно для вашего организма и может привести к обезвоживанию. Кроме того, многие люди часто путают ощущения голода и жажды. Соль заставляет вас испытывать жажду, в то время как вы будете ошибочно принимать его за чувство голода.





Избегайте сахара





Кроме того, что сахар хорошо усваивается организмом и способствует увеличению массы тела, он увеличивает чувство голода. Сладкого перекуса не хватит надолго и вам придется употребить больше пищи, чем было запланировано.





Избегайте алкоголя





Алкоголь – это «пустые» калории, которые не приносят вашему организму никакой пользы. Кроме того, алкоголь увеличивает аппетит. Дело в том, что легкое опьянение мешает вам понять, какое количество пищи вам действительно необходимо. Вы расслаблены и вероятно употребите большую порцию, чем если бы вы были трезвым.



