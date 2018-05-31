Лучшие маски для объема волос

Но, к сожалению, не многие женщины могут похвастаться объемными волосами. Выход из этой ситуации есть – домашние маски для объема волос. Домашние маски утолщают волос, придавая им недостающий обьем, густоту и способствуют росту и укреплению волос.





Мы подобрали самые эффективные, судя по отзывам наших читательниц, маски для придания объема волосам в домашних условиях и спешим ими поделиться.





Маска для объема волос с дрожжами





Маски с дрожжами собрали самое большое число положительных отзывов среди домашних средств для придания объема волосам. В дрожжах содержится огромное количество витаминов, они питают волосы, делают их послушными, блестящими и супер объемными. Для приготовления маски возьмите 2 ст. л. сухих дрожжей, залейте их молоком комнатной температуры (четверть стакана), добавьте 1 ч. л. сахара. Оставьте смесь в теплом месте на 20-30 минут. После чего, добавьте к дрожжам 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте и вотрите в кожу головы, а потом тщательно распределите по всей длине волос. Для лучшего результата наденьте шапочку для душа и покройте сверху полотенце. Время для маски 40 минут. Дрожжевую маску для объема волос стоит наносить на чистые волосы.





Маска для объема волос с желатином





Желатин в своих отзывах наши читательницы назвали лучшим средством для увеличения объема волос. От себя хочу добавить, что желатиновая маска придаст вашим волосам еще и блеск и послушность. Для маски вам понадобится 2 ст. л. желатина и половина стакана холодной воды. Залейте водой желатин, оставьте его на 20 минут, потом растопите на медленном огне. Добавьте к желатину по 1 ст. л. глицерина и вашего обычного кондиционера. Перемешайте и нанесите на чистые влажные волосы. Наденьте шапочку для душа, а через 40 минут смойте прохладной водой. Именно прохладной, горячая вода растворит желатин и эффекта не получится.





Домашняя маска для объема волос с медом





Мед – это еще один очень важный компонент домашних масок для создания заметного эффекта пышных, объемных волос. Отзывы по медовым маскам всегда в лидерах эффективности. Предлагаем вам попробовать в домашних условиях такой вариант - смешайте 2 ст. л. жидкого меда (если мед у вас засахарился, то растопите его на водяной бане), 1 ст. л. касторового масла и столько же молотой корицы. Маску для объема волос нанесите на волосы перед мытьем примерно на 40 минут, после чего смойте.





Маска для объема волос с какао





Маски на основе какао не только добавляют волосам много объема, но и восстанавливают структуру волос, придают мягкость и блеск. Плюс, как отмечают многие женщины в своих отзывах, маски с какао, благодаря своему запаху – это настоящая SPA-процедура для волос. Для приготовления маски возьмите 2 ст. л. какао-порошка и залейте его молоком (четверть стакана), поставьте на медленный огонь и добейтесь полного растворения какао. После, добавьте желток одного яйца (если у вас жирные волосы, то добавьте целое яйцо) и 2 ст. л. коньяка. Перемешайте и нанесите маску на чистые волосы. Наденьте шапочку для душа, а сверху повяжите полотенце. Держать маску рекомендуется до 1 часа. После хорошо смойте маску.





Маска для объема волос с маслом зародышей пшеницы





В аптеке сегодня легко приобрести масло зародышей пшеницы, из котрого получается превосходная маска для придания волосам значительного объема. Продукт очень богат витаминами и микроэлементами, благодаря чему вы получаете не только объем волос, но и питание, и здоровый внешний вид. Можно втирать масло в волосы в чистом виде, но лучше смешать в пропорции один к одному с медом и втереть в корни волос, после чего слегка помассировать кожу и оставить под шапочкой на час. Делайте 2 раза в неделю.





Маска для объема жирных волос





Эта маска не только добавляет волосам объем, но и борется с причинами жирности волос – регулирует работу сальных желез и очищает поры. Для приготовления маски сначала приготовьте основу - вам понадобится по 2 ст. л. меда и сока лимона, смесь перемешайте и слегка подогрейте на водяной бане до температуры тела. Потом добавьте 1 ст. л. сока алоэ и нанесите на кожу головы, а потом распределите по всей длине волос. Оденьте шапочку для душа и подержите маску на жирных волосах 40 минут, после смойте теплой водой.





Маска для объема сухих волос





Сухие волосы больше всего страдают от потери объема, поэтому домашние маски для придания волосам объема им очень нужны. Вернуть сухим волосам объем и красоту поможет следующая маска. Подогрейте на водяной бане по 1 ст. л. репейного, кокосового и миндального масла, добавьте 1 ст. л. натурального (без добавок) йогурта и 5 капель эфирного масла розмарина и жасмина. Все перемешайте и нанесите на волосы за 40 минут до их мытья. Наденьте шапочку для душа и покройте голову полотенцем. Потом смыть теплой водой.





Маска для придания объема у корней волос





Частая проблема - недостаток объема именно на корнях волос, отчего прическа не выглядит пышной. Решить проблему в домашних условиях поможет очень хорошая маска для усиления объема у корней волосю. Соедините половину стакана нежирного молока и 2 ст. л. водки. Вотрите маску в корни волос, после оберните голову целлофаном и укутайте махровым полотенцем. Держать 40 минут, применять 2 раза в неделю.





Маска для придания объема и густоты волос





Данная маска придаст силу и объем вашим волосам, сделает их крепкими, блестящими и густыми. Для маски соедините по полстакана морской соли (если крупная, то измельчите ее), меда и коньяка (можно заменить водкой или же ромом). Перелейте смесь в банку или другую емкость с крышкой. Поставьте в темное место на 2 недели. Готовое средство втирайте в корни волос, а потом тщательно распределите по всей длине, для удобства можете использовать расческу с редкими зубьями. После нанесения маски покройте голову полиэтиленом и полотенцем. Через 40 минут смойте.



