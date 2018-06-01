Как использовать полезные свойства бананов

А этот витамин – основа множества различных омолаживающих средств. Витамин такой замедляет процессы окисления клеток в кожных слоях, препятствует старению кожи.

Также в бананах присутствует витамин Е, делающий кожу более упругой и тонизированной. И витамин В – помогающий справиться со стрессами и плохим сном, утверждают эксперты. А крепкий сон и спокойные нервы – первые «друзья» красивой внешности. На основе бананов делают прекрасные «домашние» маски.

Необходимо хорошо размять ложкой мякоть из половины банана средней величины. Добавить 5мл жидкого натурального мёда, накапать немножко лимонного сока и жидкого витамина А. Всё это перемешать, размять ещё раз ложкой. Маска для кожи жирной готова. Держать на лице её нужно 20мин. После умыться. Если есть возможность, то умыться лучше не водой, а отваром лечебных растений. После нанести крем. Такая процедура поможет прочистить забитые поры, а также снабдить кожу полезными веществами.

Для кожи сухой подойдёт бананово-яичная маска. Мякоть половины банана нужно растолочь с 10г муки, желтком и 4мл рисового масла. Если рисовое масло купить не получится, то можно использовать какое-либо другое растительное масло. Маску эту нужно держать на лице 12-15мин.

Кожа нормальная тоже нуждается в уходе. Чтобы сделать средство для кожи нормальной, необходимо мякоть банана растолочь вместе с обыкновенным кефиром. Держать маску на коже 12-15мин. После умыться. Для лучшего результата лучше умыться







