Косметологи рассказали, как бороться с сединой

Седые волоски жесткие и пористые. Их легко повредить какими-либо косметическими средствами, лосьонами, шампунями, красками.

Но женщины не любят седину, окрашивают свои волосы, используя самые безвредные натуральные и безаммиачные краски.

Седые волосы покрасить можно в любой цвет. Но считается, что лучше окрашивать поседевшие волосы в цвет, который был у волос раньше. Особенно, если волосы ещё не поседели полностью. Пожилым женщинам рекомендуется всё же красить волосы в светлые тона, даже если волосы были когда-то тёмными. Светлые локоны «молодят» пожилую даму, а также придают её образу элегантности.

Перед использованием новой краски необходимо провести небольшой тест. Нанести чуточку краски на маленький участок кожи. Если кожа покраснеет, то пользоваться краской этой нельзя – на неё аллергия. Если в течение 2дн. не будет никакой реакции, то всё нормально, аллергии нет, можно красить волосы.

Перед нанесением краски необходимо обработать волосы окислителем. Окислитель способствует поднятию чешуек на волосках, что способствует лучшему впитыванию красящего пигмента. Через 6мин окислитель надо смыть. Затем нужно нанести саму краску. Начиная от корней, продолжая по всей длине – так волосы будут окрашены более равномерно. Когда пигмент впитается, следует вымыть голову. Обычно краску держат на волосах 30-50мин, но седые волосы легко уязвимые, краску на них не стоит держать дольше 25мин.

Конечно, окрашивание может сделать седые волосы более ломкими и сухими. Но, к сожалению, волосы могут поседеть у ещё вполне молодых женщин. А молодая модная женщина никак с сединой мириться не может.







