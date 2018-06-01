Эксперты рассказали, как оживить волосяные луковицы

Не стоит переживать, когда на расческе остается несколько волосков. Но иногда волос выпадает чрезмерно много.

Волосяные луковицы устают бороться с какими-либо негативными факторами и засыпают. Волос на голове становится всё меньше, причёска теряет былую пышность, становится «жидкой». Как же вернуть шевелюре объем, разбудить волосяные луковицы?

Волосяные луковицы разбудить можно только лишь при помощи специальных средств. Так что придётся идти в магазин косметики или в аптеку. Хороший результат дает такое средство как мивальное масло. Такое масло помогает разбудить луковицы, которые уже находятся на стадии отмирания. С помощью мивального масла можно не только приостановить выпадение волосков, но даже избавиться от уже образовавшейся небольшой залысины.

Но мгновенного эффекта не стоит ждать. Чтобы вернуть прическе былую пышность, необходимо втирать такое масло в голову на протяжении нескольких месяцев. Один или два раза в неделю.

В продаже есть такое средство как активатор. Состоит это средство из касторового и репейного масла. Входят в состав этого средства вытяжки их лука и чеснока. Этот активатор рекомендуется использовать женщинам, которые регулярно красят волосы. Также это средство рекомендовано обладательницам тонких волос. Мгновенного эффекта не получить и при помощи этого средства. Использовать его необходимо около 3мес. подряд, раз или два за неделю.

Можно найти в продаже тоник-активатор. В состав этого средства входят вещества, стимулирующие кровообращение в капиллярах кожи головы. Волосяные луковицы благодаря этому начинают получать больше полезных веществ, спящие луковицы пробуждаются.







