Как ускорить обмен веществ - советы для похудения

Люди с быстрым метаболизмом обычно имеют меньше проблем с лишним весом.

Если у вас такие проблемы есть и вы уверены, что вызваны они медленным обменом веществ, попробуйте его ускорить. Сделать это можно с помощью простых и вполне гуманных приемов.

Оценивая скорость метаболизма обычно имеют в виду обмен веществ в состоянии покоя - когда организм расходует калории исключительно на обеспечение своих основных функций.

Дыхание, поддержание температуры тела, работа внутренних органов, обновление клеток - именно на эти процессы приходится 70% наших ежедневных энергетических затрат. То есть большую часть энергии мы тратим, буквально не шевельнув пальцем.

Утверждение, будто все люди с большим весом имеют замедленный обмен веществ, не всегда справедливо: на самом деле чем больше мышечная масса и тяжелее кости, тем больше им требуется энергии.

Различие в скорости метаболизма у двух людей одного пола и возраста может составлять 25%. Самый быстрый обмен веществ у тинейджеров, потом его интенсивность начинает снижаться, примерно на 3% в год.

Как ускорить обмен веществ?

Плотно завтракать

Исследования показывают, если начинать день с полноценного здорового завтрака, метаболизм ускоряется примерно на 10%. Отказ от завтрака дает прямо противоположный эффект, обмен веществ будет дремать, пока вы не поедите.

Использовать острые специи

Считается, что такие продукты, как горчица и перец чили, способны в течение трех часов поддерживать обменные процессы на уровне почти в полтора раза превосходящем обычный. Это связано с тем, что острые специи содержат вещество, вызывающее выброс адреналина и ускоряющее сердцебиение.

Но это не значит, что надо чрезмерно увлекаться огнедышащими блюдами индийской или азиатской кухни. Не всякий организм такое выдержит. Острая пища прежде всего должна быть здоровой и полеэной для организма, тогда она будет работать.

Пить зеленый чай

Этот чудесный напиток не только помогает бороться с усталостью, регулирует холестерол и уровень сахара, но и на 4% ускоряет метаболизм. Ученые считают, что это связано с высокой концентрацией катехинов, которых в зеленом чае больше, чем в черном.

Эти антиоксиданты усиливают процессы окисления жиров и термогенеза (выработку организмом тепла для поддержания нормальной температуры тела и работы его систем). Говоря простым языком, они помогают сжигать жир.

Есть морские водоросли

У нас они встречаются разве что в виде пищевых добавок. Зато японцы, китайцы, гренландские эскимосы из века в век питаются водорослями, которые богаты йодом, стимулирующим работу щитовидной железы. А она, в свою очередь, контролирует обмен веществ.

Люди, которые принимают водоросли пусть даже в виде добавок, обычно легче и быстрей худеют. Альтернативой этому экзотическому продукту может служить наш родной яблочный уксус - он тоже считается стимулятором метаболизма именно из-за аналогичного воздействия на щитовидку.

Есть имбирь

С древности имбирю приписывались тонизирующие свойства. В наше время это получило научное подтверждение. Исследование, проведенные британскими учеными, показало, что регулярное употребление в пищу имбиря заставляет организм более активно расходовать энергию.

Посещать сауну или парную

Обмен веществ ускоряется, когда вы подвергаете себя воздействию высоких температур, ведь организму надо тратить энергию чтобы не перегреться. При охлаждении энергия нужна для выработки дополнительного тепла. Но, к сожалению, прием ледяных ванн и купание в проруби привлекают не многих, для этого нужно иметь сильный характер и крепкое здоровье.

Заниматься спортом

Занятия спортом - самый быстрый и эффективный способ подстегнуть метаболизм. Отчасти это связано с тем, что чем больше у вас мышечная масса, тем выше обмен веществ. На мышцы организм тратит чуть ли не в пять раз больше энергии, чем на жировую ткань. Тренируйте свои мышцы, а метаболизм доделает остальное за вас.

Активные физические нагрузки хороши и тем, что они ускоряют сердечный ритм. При этом в процессе и еще в течение нескольких часов после занятий спортом интенсивность энергетических затрат сохраняется на высоком уровне. Так, занимаясь на велотренажерах или выполняя силовые упражнения, вы становитесь стройней, а ваш обмен веществ активизируется.



