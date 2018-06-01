10 продуктов для продления жизни

Изучаем список самых лучших продуктов-геропротекторов.

10 место: Овсянка

Снижает содержание сахара в крови, полезна при низкой кислотности желудочного сока, вялом пищеварении. Нормализуют работу кишечника, поэтому полезна при запорах и поносах.

9 место: Чеснок

Чеснок уменьшает действие вредных веществ в организме, расширяет сосуды, снижает кровяное давление, поддерживает функцию сердечной мышцы и клеток головного мозга. Снижает риск развития раковых заболеваний.

8 место: Зеленый чай

По своим антиоксидантным возможностям чашка зеленого чая равноценна порции овощей. Богат веществами, противодействующими раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям, обладает способностью снижать содержание сахара и холестерина в крови.

7 место: Морская рыба

Согласно проведённым исследованиям, употребление жирной морской рыбы 5 раз в неделю снижает риск инсульта на 54% благодаря ненасыщенным жирным кислотам и бета-каротину.

6 место: Какао

Бобы этого растения содержат большое количество сильных антиоксидантов. В какао их больше, чем в зеленом чае. Частое употребление какао-содержащих продуктов снижает вероятность появления раковых заболеваний, язвы желудка, сенной лихорадки и укрепляет иммунитет.

5 место: Проростки пшеницы

Один из полезнейших продуктов питания. Очищает организм от шлаков и токсинов, нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Регулирует обмен веществ и активизируют иммунную систему.

4 место: Яблоки

Содержат пектины, антиоксидант кверцетин, железо, йод. Регулярное употребление яблок способствует очистке организма, снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

3 место: Виноград

В темном винограде (чем чернее, тем лучше), прежде всего в кожуре и косточках, содержится большое количество ресвератрола — одного из самых мощных природных антиоксидантов, который действует в десятки раз сильнее витамина Е.

2 место: Помидоры

Одним из самых сильных естественных антиоксидантов известных на сегодня является ликопен. Помидоры содержат больше всего ликопена. Он влияет на иммунную систему, ускоряет обновление тканей. Снижает риск развития раковых заболеваний.

1 место: Черника

Черника — самый богатый источник антоцианидинов, это самые сильные из всех естественных антиоксидантов. Эта ягода не только укрепляет зрение, она способна восстанавливать многие функции организма и мощно противодействовать старению: улучшается пропускная способность клеточных оболочек и снижается уровень воспалительных процессов.

Улучшается передача нервных импульсов, что предотвращает болезни Паркинсона, Альцгеймера. Кроме того, черника укрепляет стенки сосудов, снижает уровень сахара в крови.

Будьте здоровы! Выбирайте полезное!

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