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Леди
Красота и здоровье
4 июня 18, 10:15
5 лучших продуктов для красивой кожи
лицо
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Без сомнения, свежий воздух, фитнес, хорошая косметика, крепкий ночной сон хорошо сказываются на состоянии кожи.
Но, пожалуй, для красоты кожи важнее всего правильное питание.
 
Существуют продукты, регулярно употребляя которые, можно надолго сохранить молодость кожи, значительно отсрочить появление морщинок и изменение её первоначального цвета.
 
Чтобы кожа долго не старела, ей необходим цинк. Этот химический элемент помогает организму в синтезе коллагена. А коллаген замедляет старение кожных тканей. Содержится цинк в жирной рыбе и различных морепродуктах, например, в устрицах. Цинк, получаемый организмом из рыбы, не только замедляет старение кожи, но и помогает избавиться от прыщей.
 
Стареет кожа, в том числе из-за окисления клеток. Препятствует окислению витамин С. Много такого витамина содержится в апельсинах и лимонах. 
 
Когда организму не хватает витамина А, в слоях кожи могут возникать воспалительные процессы, могут появляться на лице и руках покраснения и даже экземы. Этот витамин содержится в овощах зелёного цвета, а также в морковке. Только надо иметь в виду, что витамин А нормально усваивается организмом, когда этот витамин употребляется вместе с жирами. Поэтому овощи необходимо есть со сметаной или с маслом.
 
Препятствует окислению клеток и такое вещество как рутин. Содержится рутин в злаках. Также в злаках содержится клетчатка и витамины В, Е, которые полезны не только для кожи, но и для всех органов человеческого организма.
 
Целый комплекс полезных веществ содержится в орехах. Особенно ценен витамин Е. Этот витамин способствует насыщению слоёв кожи влагой, помогает кожным клеткам лучше справляться с вредными УФ-лучами. Как и витамин С витамин Е замедляет процессы окисления кожных клеток.

Источник: http://ladyhealth.com.ua
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