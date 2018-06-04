5 лучших продуктов для красивой кожи

Но, пожалуй, для красоты кожи важнее всего правильное питание.

Существуют продукты, регулярно употребляя которые, можно надолго сохранить молодость кожи, значительно отсрочить появление морщинок и изменение её первоначального цвета.

Чтобы кожа долго не старела, ей необходим цинк. Этот химический элемент помогает организму в синтезе коллагена. А коллаген замедляет старение кожных тканей. Содержится цинк в жирной рыбе и различных морепродуктах, например, в устрицах. Цинк, получаемый организмом из рыбы, не только замедляет старение кожи, но и помогает избавиться от прыщей.

Стареет кожа, в том числе из-за окисления клеток. Препятствует окислению витамин С. Много такого витамина содержится в апельсинах и лимонах.

Когда организму не хватает витамина А, в слоях кожи могут возникать воспалительные процессы, могут появляться на лице и руках покраснения и даже экземы. Этот витамин содержится в овощах зелёного цвета, а также в морковке. Только надо иметь в виду, что витамин А нормально усваивается организмом, когда этот витамин употребляется вместе с жирами. Поэтому овощи необходимо есть со сметаной или с маслом.

Препятствует окислению клеток и такое вещество как рутин. Содержится рутин в злаках. Также в злаках содержится клетчатка и витамины В, Е, которые полезны не только для кожи, но и для всех органов человеческого организма.

Целый комплекс полезных веществ содержится в орехах. Особенно ценен витамин Е. Этот витамин способствует насыщению слоёв кожи влагой, помогает кожным клеткам лучше справляться с вредными УФ-лучами. Как и витамин С витамин Е замедляет процессы окисления кожных клеток.



