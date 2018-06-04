6 мифов об эпиляции

Посмотрим правде в глаза; большинство из нас до сих пор не находят другие популярные методы удаления волос удовлетворительными.

Но так ли страшно использование этих двух методов удаления волос? Лайни Эверетт, косметолог в Charles Worthington развеяла распространенные мифы, касающиеся удаления волос.

МИФ 1: Бритье на теле и лице сделает волосы более густыми и темнее и быстрее

ФАКТ 1: Представьте себе следующее: возьмите изделие из нержавеющей стали, острое сверху, теперь переместите предмет на кожу и проведите.

Подумайте о том, что корни ваших волос примерно на 4 довольно серьезных слоя ниже поверхности кожи. Теперь подумайте, как любой объект, острый или тупой, который всего лишь обладает способностью скользить по поверхности кожи, как он может влиять на пигмент, толщину и активность роста волос? Он не может, с научной точки зрения, просто не может. Иногда люди хотят, чтобы это произошло. Так, некоторые люди, у которых узкие или редкие брови, и они хотят сбрить их, чтобы сделать гуще, или даже пробуют сбривать, но это не сработает! Основная причина, по которой волосы изменяют свою глубину пигмента и толщину на определенных участках тела, сводится к гормональным изменениям.

ФАКТ 1.2: О пигменте, толщине и росте по отношению к бритью: при бритье лезвие разрезает острый край, это часто бывает у толстой части волоса, основания. В итоге это создает ощущение, что волосы темнее и толще.

При этом, волосы вашего тела, лица и кожи головы постоянно растут, бритье только обрезает их и никоим образом не провоцирует или не стимулирует рост. Следует отметить, однако, при постоянном удалении волос воском с ваших рук или ног фактическое направление фолликула изменяется от потяжки в обратном направлении к естественному направлению волос. Это может привести к тому, что волосы будут топорщится сильнее, чем до удаления, но толще они от этого также не станут.

МИФ 2: Удаление волос с раннего возраста гарантирует, что у вас будет меньше волос, когда вы станете взрослым

ФАКТ 2: Нет гарантии, что постоянное удаление волос приостановит их рост. Иногда это помогает уменьшить рост волос, но при удалении в течение многих лет восковой эпиляции. Это действует для некоторых типов кожи и волос, но для некоторых это не будет иметь никакого значения, волосы также будут расти через год, три и десять лет удаления их воском.

МИФ 3: Бритье - отличный способ отшелушивать кожу, особенно на лице

ФАКТ 3: Эксфолиация и удаление волос - две разные вещи, и их следует проводить отдельно для достижения наилучших результатов. Помните, также, что для бритья и скрабирования лица нужно использовать только бритвы и средства для скрабирования для лица, остальные могут быть слишком грубыми для этих целей.

МИФ 4: У меня кудрявые волосы, вот почему волосы вростают

ФАКТ 4: Вросшие волосы могут появляться при всех типах волоса волос, а также при всех типах кожи. Вросшие волосы образуются, когда волосы не могут «пробиться» через стену фолликула, изредка это приводит к тому, что пустула похожа на прыщ, который кажется болезненным и выглядит раздраженным. В других случаях волосы просто естественным образом в итоге находят свой выход и выпадают, когда цикл заканчивается.

Если вы обнаружите, что у вас красное воспалившееся пятно на месте после эпиляции, которое может казаться гнойным, не стоит пытаться выдавить. Лучше всего мягко отшелушивать во время приема горячей ванны или душа. Только, если это не даст эффекта, можно применить давление, чтобы извлечь фолликул, однако в этот момент стоит иметь при себе стерилизованный пинцет, чтобы вытащить волосы. Старайтесь не травмировать кожу вокруг фолликула, это может в итоге оставить пятна.

МИФ 5: Восковое удаление волос на лице будет растягивать мою кожу, вызывая морщины

ФАКТ 5: Это вполне обоснованное беспокойство; хороший мастер будет держать вашу кожу, когда удаляет восковую полоску, поэтому движение будет небольшим и вряд ли оно сможет нанести какой-либо урон. Однако, если вы будете делать это каждый день, ваша кожа в какой-то степени растянется от непрерывного действия. Поэтому просто нужно знать меру в этом процессе и не стоит переживать за кожу из-за регулярных процедур, если они происходят по графику.

МИФ 6: Удаление волос воском всегда болезненно

ФАКТ 6: Честно говоря, правда заключается в том, что выдергивание волос будет болезненным, будь это использование воска, выщипывание или эпиляция сахаром. Больше всего это связано с болевым порогом человека, но также очень важно мастерство и техника специалиста. Кроме того, за 3 дня до менструации мы, как известно, более чувствительны, поэтому учтите это, когда планируете поход к мастеру.

воск

Лучший способ сделать восковой опыт менее болезненным - быть регулярным - вы обнаружите, что частые занятия, каждые 4 недели, не только позволят вам получить лучший общий эффект, но и будут менее болезненными. Почему так специфично? Потому что есть три разных этапа роста волос, и каждый этап растет с одинаковым темпом. Если бы у наших волос была только одна стадия роста, тогда все волосы вырастали бы вместе, выпадали бы вместе, а затем, через месяц, снова вырастали.



