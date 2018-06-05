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Леди
Красота и здоровье
5 июня 18, 11:14
Лучшие народные средства для лечения десен
зубы
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Эти методы помогут вылечить десны в домашних условиях.
Заболевания и воспаление десен - довольно распространенные проблемы, с которыми сталкивается каждый второй человек. Посещение стоматолога два раза в год позволяет поддерживать здоровье зубов и всей ротовой полости в целом.

Бывает так, что возможности посетить врача нет, а десны болят или кровоточат, тогда на помощь приходят народные средства лечения. Эти домашние методы помогут укрепить десны и улучшить их состояние:

Компрессы из соков лекарственных растений. Соком алоэ и каланхоэ можно протирать воспалившиеся десны или же смачивать ими марлевую ткань и прикладывать на болезненные участки 2-3 раза в день по 10-15 минут.

Полоскания целебными отварами. При любых заболеваниях десен можно воспользоваться простыми в приготовлении отварами коры дуба, шалфея, ромашки, листьев грецкого ореха, зверобоя и календулы. Приготовленный отвар остудить до комнатной температуры, процедить и полоскать им рот трижды в день после еды.

Медовая терапия. Многие не знают, что мед обладает целебными свойствами - антибактериальным, противовоспалительным, заживляющим и другими. Для снятия воспаления с десен необходимо смешать чайную ложку меда с поваренной или морской солью и втирать эту смесь в десна 1-2 раза в день.

Массаж десен с эфирными маслами. Для лечения десен можно использовать масла облепихи, пихты, персика и оливы. Но перед тем, как делать с ними массаж, следует проконсультироваться с врачом, потому как они могут вызвать аллергию. Если противопоказаний нет, то нужно надеть стерильную перчатку, нанести на указательный и большой пальцы по капле масла и растереть его по десне. Движения пальцами должны быть легкими.

Источник: http://hronika.info
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